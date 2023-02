Germán Crespo: “Veo a un equipo que está vivo y con ganas de victoria”

Pese a la mala racha, el optimismo debe primar. El Córdoba CF afronta una nueva jornada, cada vez con mayor necesidad, tanto para no perder más margen con el ascenso directo, como para evitar que los de abajo se acerquen. En este sentido, los de Germán Crespo visitan al Fuenlabrada en un duelo entre dos planteles en rachas negativas, y que para los cordobesistas llegará con cierta incertidumbre, dado que los madrileños han cesado esta semana a su técnico. “Nos llegó la noticia el miércoles”, ha apuntado Crespo en sala de prensa, acostumbrado ya a lidiar con cambios de entrenadores poco antes de sus compromisos. Eso sí, en este caso lo ve “diferente”, dado que “mantienen al segundo entrenador” y “tampoco creo que pueda haber muchos cambios. A lo mejor puede cambiar un poco el planteamiento, el sistema, pero a balón parado y demás no creo que vaya a haber mucha diferencia”. Con todo, de nuevo “tenemos dudas de lo que nos vamos a encontrar”, aunque “el cambio no es tan grande”, indica.

La inconsistencia de la sala de máquinas en el Córdoba CF

Sobre la situación de su equipo, el granadino ha subrayado que “todavía quedan muchas jornadas”, pero es verdad que quieren “ganar lo antes posible un partido y cambiar la dinámica”, reconocido a su vez que no van “con la misma tranquilad que cuando estábamos igualados a puntos con el líder o a un partido”. Eso sí, “se está viendo que cada semana pueden pasar muchas cosas” y “el equipo fuera de casa está fuerte y vamos con la idea de ir a por la victoria”. Igualmente, en lo que respecta a la derrota más reciente, ha explicado que “cuando tienes un rival con la verticalidad del Castilla, y se te pone a los dos minutos por delante, el planteamiento que has intentado realizar, cambia mucho, tienes que ir a empatar, cuando nos encontramos con el 0-2 fuimos a hacer gol, y eso deja muchos espacios a la contra”. Por tanto, admite que no están cerrados “a un cambio de sistema, pero no lo hemos trabajado tanto como quisiéramos y el equipo está hecho para un tipo de planteamiento”.

Sea como sea, la necesidad aprieta y Crespo dice que no está “acostumbrado a una racha tan negativa desde que empecé como entrenador”, pero “esto es fútbol” y “dentro de todo lo malo, el equipo está en los objetivos que nos habíamos marcado en pretemporada, está metido en play off, es verdad que el corte se ha disminuido”, por lo que “debemos intentar cambiar la dinámica”. Además, dice que “ha sido una semana complicada por todo”.

Al ser preguntado sobre el estado de la plantilla, el preparador blanquiverde ha expuesto que con Willy “no vamos a arriesgar”, ya que “el jugador tiene buenas sensaciones pero donde tiene la lesión podría llevarle a más tiempo”, mientras que “Ekaitz va a entrar en convocatoria porque las sensaciones son mejores”. Por su parte, “Alberto (Jiménez) es complicado” que entre todavía, ya que “el ritmo competitivo es grande, sobre todo por el puesto que va a jugar, en mediocampo o central, y ahora mismo le falta físicamente. El chaval está trabajando muy bien, en la alimentación también muy bien” y “si sigue al ritmo que está teniendo, en un par de semanas o tres seguro que entrará”.

Finalmente, sobre el rival, ha detallado que “es un equipo que todos teníamos en la quiniela para estar arriba”, pero “es lo que hablábamos, igual que ahora lo tenemos todo en contra, en el partido de ida lo podríamos haber perdido si el tiro al palo que pegaron ellos entra, pero nosotros estábamos en una dinámica diferente a la de ahora. Ellos tienen la presión que podemos tener nosotros porque en las ultimas semanas no están sumando de tres en tres” y “por plantilla podrían estar peleando por los puestos de arriba”. Sea como sea, Germán se queda “con la tranquilidad de que ves al equipo trabajar, ves a un equipo vivo y está todo el mundo enchufado y deseando que llegue el domingo. Debemos mejorar esas faltas de concentración, pero la gente está con ganas de que llegue la victoria”.