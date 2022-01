Germán Crespo: “Queremos conseguir el objetivo lo antes posible”

Una victoria contundente para iniciar la segunda vuelta de la mejor manera. El Córdoba tenía la obligación de mantener la dinámica positiva conseguida tras el stage en tierras bareiníes y el partido de este domingo era propicio para ello. La entidad blanquiverde recibía a un Xerez Deportivo que cosechaba tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, pero con el 1-5 de la primera vuelta en la mente aún. El Arcángel se vestía con las mejores de sus galas para llevar en volandas a su equipo, como así ha sido. El cuadro dirigido por Germán Crespo doblegó al conjunto jerezano de una manera contundente, consolidándose así en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF gracias a la suspensión del partido del Cacereño. Tras lograr los tres puntos, el técnico nazarí compareció ante los medios de comunicación y alabó el trabajo que habían conseguido sus chicos.

Primeramente, el preparador granadino ha dado la clave por la cual el Córdoba ha sido muy superior al conjunto jerezano en El Arcángel desde el pitido inicial del colegiado. "Era vital salir intensos en los primeros minutos porque el Xerez venía de un mes sin competir y queríamos darle mucho ritmo. Nosotros sí hemos competido y con jugadores jugando 90 minutos. El Xerez ha salido en bloque alto, pero nosotros sabíamos cómo buscar el peligro y así ha venido el gol. Teníamos que aprovechar la velocidad por banda y así ha sido. Creo que hemos aprovechado el bajón físico que la mayoría de los equipos tienen y sobre todo el Xerez que ha estado casi un mes sin competir".

Por otro lado, Germán Crespo ha querido recalcar el trabajo que hacen los suplentes, ya que "aportan mucho" y esa es una "ventaja" con respecto a sus rivales. "Hoy hemos tenido que hacer un cambio para no perder una ventana. Tenemos que jugar con eso. Hoy se han quedado fuera jugadores de mucho nivel y eso nos está dando la vida. Si no salen las cosas bien en la primera parte, los jugadores que salen nos aportan", asevera un técnico que ha dado el primer parte médico de José Alonso y ha subrayado el buen papel de Dragisa Gudelj en su debut. "Arrastraba un problema de pubis y en las lesiones anteriores sufría un pinchazo, pero hoy ha tenido una rotura en el abductor. Se le realizarán las pruebas para ver esa posible rotura". "Debutar en El Arcángel y sin calentar es muy meritorio. El chaval ha aportado mucho, con un buen desplazamiento y buen juego aéreo. Lleva tres días entrenando con el grupo y se ha adaptado bien porque el vestuario es una piña".

Mientras tanto, el entrenador blanquiverde se ha referido a El Arcángel como un "fortín" gracias, en gran parte, al nivel que está demostrando el primer plantel en los partidos ligueros disputados en su propio feudo. "La afición está disfrutando con el juego del equipo y los mismos jugadores también disfrutan. Es clave sumar de tres en tres. Hasta ahora hemos hecho pleno, pero llegará el momento de que el equipo no sume los tres puntos. Si el equipo sigue así va a ser complicado, pero se va a intentar alargar". A su vez, Crespo también ha querido señalar el tweet de Juanito donde equiparaba el juego del Betis con el del Córdoba CF. "Lo hemos estado comentando. Son curiosidades y ahí nos damos cuenta de la confianza que tiene la dirección deportiva en nosotros. A mi me gusta que el equipo disfrute y eso nos lleva a ganar. Es complicado mantener el ritmo y el juego que está haciendo el equipo en casa. Vamos a intentar que este juego lo llevemos a fuera de casa, aunque creo que el equipo ha hecho méritos para sumar los tres puntos. Vamos a afrontar los próximos partidos con las mayores garantías".

Entretanto, el técnico nazarí ha dejado claro que lo que quiere la escuadra califal es "sumar de tres en tres para conseguir el objetivo lo antes posible". "Teníamos mucho margen de mejora porque tuvimos muchísimas lesiones y muchos partidos en pocos meses. Ahora podremos llegar mejor a los partidos. Eso es lo que vamos a intentar, que esté todo el mundo al 200%", asevera un Crespo que ha dado los motivos de la ausencia en la convocatoria de Bernardo Cruz y ha dado una pincelada sobre su posible renovación. "Tanto Bernardo como Viedma y Álex Bernal han estado aquí y no con nosotros, por eso no estaban tan frescos. Ha sido porque no estaba con un buen rodaje". "Ya lo comentó la dirección deportiva. Hay una cláusula en el que tenía una renovación automática en caso de ascenso. Yo quiero seguir aquí y estoy encantado con todo. Es cuestión de que a final de temporada, una vez que sepamos si se ha conseguido el objetivo, nos sentaremos a hablar para la renovación", culmina.