Germán Crespo: “El problema está siendo la eficacia en los últimos metros”

Una semana atípica para un encuentro de vital importancia. El Córdoba CF recibe el próximo miércoles (12:00 horas, El Arcángel) a la UD Tamaraceite en una cita rodeada de polémica por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de fijar el horario en la mañana de un día laborable. Numerosos abonados habituales no podrán acudir al estadio por ello, aunque el club reaccionó rápidamente invitando a los colegios, institutos, universidades, parados y jubilados de toda Córdoba, agotando así rápidamente las entradas disponibles en el coliseo ribereño.

En este contexto, Germán Crespo ha comparecido en la previa del partido ante los medios en la sala de prensa de El Arcángel. El Tamaraceite es un viejo conocido del técnico granadino, y uno de los pocos equipos ante los que aún no ha logrado vencer, y así lo ha reconocido al comienzo de su comparecencia. Pese a ello, también ha recordado que “vienen en una situación diferente, ya que el partido les da la vida”, en esa pelea por buscar la salvación, por lo que “no les vale otra cosa nada más que venir a por los tres puntos”. Esto contrasta con la situación vista el año anterior, donde los blanquiverdes tan solo pudieron firmar un empate en el debut de Crespo en el banquillo, pero ante un Tamaraceite que “tenía aún muchísimas opciones de meterse en el play off”. Pese a todo, ha reafirmado que es “una situación diferente porque estamos haciendo las cosas muy bien, nos hemos marcado la meta de ganar todos los partidos en casa, y el equipo tiene mucha confianza”.

En el particular análisis de Germán Crespo sobre el rival, el preparador blanquiverde ha remarcado la situación que ha vivido este último mes el conjunto canario, que ha tenido que jugar muchos partidos aplazados entre semana. “Queremos imponer nuestro ritmo y darle mucha velocidad al juego, ya que si los dejas, por la calidad individual que tienen, puedes sufrir. Ellos van a querer disfrutar del estadio y del ambiente, pero tienen que venir a sacar los tres puntos para conseguir la permanencia”, ha afirmado el granadino, que, en su propuesta por darle un gran ritmo al duelo, buscará “hacerles largo el partido”, ya que “no pueden rotar tanto y vienen de tener un cansancio acumulado”.

Precisamente, el ambiente que se vivirá en El Arcángel será uno de los protagonistas, sin duda, del partido. Con una entrada estimada de unos 15.000 aficionados, el coliseo ribereño será una fiesta para todos, pese a tratarse de un miércoles en horario laboral. “A mí, aquí, en Córdoba, no me sorprende nada”, ha explicado Germán Crespo, que ha alabado al cordobesismo categorizándolo como “una afición de Primera División”, que “se merece salir de esta categoría cuanto antes y lo está demostrando domingo tras domingo”. De esta manera, el plantel blanquiverde intentará “brindarle los tres puntos y si es con buen juego, mejor que mejor”.

Por otro lado, poniendo ya las miras en el propio equipo, el Córdoba ha atravesado una pequeña mala racha de definición en estos últimos partidos, sobre todo al compararlo con las goleadas a las que tenía acostumbradas el equipo a la afición blanquiverde. Crespo ha admitido que se debe a que “no estamos haciendo todo lo que se genera”, y ha puesto de ejemplo los cuatro lanzamientos que se estrellaron con el palo en el encuentro frente al San Roque de Lepe, además de otras ocasiones claras de las que gozó el equipo. “Al final se está generando, y la diferencia es esa. Antes sentenciábamos el partido en la primera parte, y ahora no está siendo así, pero es cuestión de rachas”, ha expresado, a la vez que también ha querido recordar que “lo mismo ahora llega el partido en el que se produzca una goleada”, aunque cree que “el equipo está haciendo bien las cosas, y el problema de sufrir más está siendo la eficacia en esos últimos metros”.

Esta eficacia se verá mermada, sin duda, por las bajas que acechan al conjunto califal. La expulsión de Omar Perdomo y la quinta amarilla vista por José Ruiz frente al San Roque de Lepe obligarán a Germán Crespo a variar su once, aunque el club aún se encuentra a expensas de recibir la sanción oficial de ambos futbolistas por parte de la RFEF. “Teníamos la duda por si se reunía al ser partido aplazado, por lo que se preguntó a la Federación y nos mandaron un comunicado en el que nos dijeron que se reunían hoy y que nos llegara la sanción a lo largo del día”, ha aclarado el técnico, que buscará que no ocurran más imprevistos como el visto frente al San Fernando con Javi Flores. Pese a estar aún a la espera de la confirmación oficial, el club ya es consciente de que no podrán participar en el próximo encuentro.

A esas dos bajas se unen las dudas con dos futbolistas que llevan ya varias semanas acarreando molestias: Javi Flores y Ekaitz Jiménez. En el caso del primero, el técnico ha confirmado que sus sensaciones han mejorado en los últimos días, por lo que todo hace indicar que podrá estar disponible para disputar el partido. Lo mismo ocurre con Ekaitz, que poco a poco va superando esas molestias en el pubis, y podrá estar de nuevo disponible para Crespo. Eso, unido a la recuperación de Bernardo Cruz, deja con tan solo las bajas de los sancionados para el partido contra el Tamaraceite, aunque Crespo ya ha avisado que “va a hacer rotaciones” ya que buscará “que, en estos tres partidos, el once esté lo más fresco posible”.

Por último, el entrenador del Córdoba CF también ha querido dedicar unas palabras a su más próximo rival en la tabla, el CP Cacereño. Los extremeños están realizando una gran segunda vuelta y han logrado competir con los números de los blanquiverdes. Y así lo ha reconocido Crespo, que ha afirmado que “con los números que está haciendo, en otro grupo sería campeón”. Sin embargo, esto está sirviendo para que su equipo “no se relaje”, y que “nos exijamos lo máximo posible en los pequeños retos que nos hemos marcado”. Así pues, la primera meta es “centrarnos y llegar allí lo mejor posible”, ya que “están haciendo una gran temporada y tiene mucho mérito”, por lo que “hay que felicitarlos”. El Tamaraceite será un primer escollo para que el Córdoba deje al Cacereño a doce puntos, que, pese a ser con un partido más, añadirá presión a los extremeños. Poco después llegará el duelo en el Príncipe Felipe, donde ambos equipos se jugarán el todo por el todo. Y todo está preparado para esa batalla final.