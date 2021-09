Germán Crespo: "No hemos tenido suerte con el sorteo"

Tras conocer el resultado del sorteo de la Copa RFEF, que ha emparejado al Córdoba con uno de los rivales más duros del grupo, la Real Balompédica Linense, Germán Crespo ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer su opinión sobre el sino cordobesista, además de hablar del próximo encuentro de los califales, que los enfrentará al Don Benito en El Arcángel. Con respecto al rival de la Copa RFEF, Germán Crespo no se ha mostrado muy satisfecho. “Si algo queríamos era no viajar mucho, pero, al haber salido la bola 8, tienes que jugar todo fuera, lo que conlleva que tenemos que jugar partidos entre semana y que tendremos que viajar a Canarias. Nos hubiese gustado jugar en casa para no viajar, pero es un sorteo y no hemos tenido suerte”. Habrá que poner la vista en una hipotética semifinal y final, que en caso de que el cuadro blanquiverde llegase, las disputaría en El Arcángel.

Además de la problemática de los viajes, la Balona era el único conjunto de una categoría superior que podía tocarle al Córdoba en el sorteo. Pese a ello, Germán Crespo aún quiere ser paciente, ya que “está aun un poco lejos el partido” y dependerá de cómo llegue el equipo a esa semana de competición. “Habrá que afrontarlo cuando venga, pero ahora toca pensar en la liga, que es donde se nos va la vida”, ha aseverado el granadino, que ha supeditado la elección del once al estado de la enfermería para esa fecha. “Ojalá podamos contar con toda la plantilla, pero a mí me gustaría ganar la competición. Esperamos tener a toda la plantilla, aunque habrá que jugar con eso”, culmina.

Dejando ya a un lado el encuentro de Copa, para el que aún quedan dos semanas, Germán Crespo ya centra su mirada en el encuentro frente al Don Benito. Con una enfermería llena de incógnitas, el técnico espera poder recuperar a los máximos jugadores para la causa. Pese a ello, el Córdoba no arriesgará, ya que jugadores como Carlos Marín y Viedma “vienen de un periodo largo de no participar”, por lo que habrá que “ir con cuidado”. “No queremos arriesgar, pero es verdad que tanto ellos como Meléndez pueden incorporarse al grupo la próxima semana”. Por último, también se ha referido a los dos capitanes, Javi Flores y De las Cuevas, de los que ha confirmado que “tienen pequeñas molestias. Si no están al 100% la semana que viene a lo mejor se alarga su baja alguna semana más. Queremos tener a los jugadores disponibles en dos o tres semanas”.

Enfrente estará el Don Benito, decimocuarto clasificado en el grupo IV de esta Segunda RFEF. Pese a encontrarse en la parte baja de la tabla, Crespo ha advertido que los extremeños tienen “menos puntos de los que merecen”, ya que, por ejemplo, “en los dos partidos de casa han generado bastantes ocasiones, y les ha faltado tener suerte en los últimos metros”, por lo que ha hecho "mucho hincapié en que no hay que fiarse de ellos”. En lo referido al sistema, nada variará con respecto a estas últimas jornadas. “Hemos conseguido llevar a cada domingo lo trabajado en pretemporada. Por bajas habrá cambios en la alineación, pero estamos contentos en cuanto a estilo y esquema de juego”, confirma. La confección de la plantilla ayuda para este propósito, ya que, según el propio técnico, “no hay ni titulares ni suplentes” en el conjunto blanquiverde, lo que “es lo bueno que creo que va a tener el Córdoba este año, que los suplentes están deseando de salir y sumar”.

También es consciente de que la presión va en aumento. A cada victoria blanquiverde crecen las expectativas puestas sobre el equipo, pero Crespo se ha mostrado tranquilo al respecto. “Nosotros sabemos cómo es esto del fútbol. Está claro y es bueno haya esa ilusión en el exterior, porque nos puede ayudar mucho. La gente está deseando que llegue el domingo para ver el equipo, pero esto va a ser muy complicado, todos van a venir a llevarse puntos, ya que los rivales se sobremotivan por el ambiente que hay. Es verdad que llevamos buenos números, pero si nos creemos algo nos pueden poner rápido en nuestro sitio”, asevera, dejando claro que el Córdoba tiene que mantener la intensidad y no confiarse ante los rivales. Por ello, el equipo “ha trabajado para todos los planteamientos que nos puedan hacer”, ya sean “planteamientos altos” o “equipos más replegados”. También ha reflexionado sobre cómo plantea los partidos, afirmando que lo que se busca es que los rivales “se sientan incómodos”.

Será fundamental de nuevo salir a buscar el gol desde el primer minuto. Ayudará el ambiente, tal y como ha afirmado el propio míster, pero si el Córdoba es capaz de adelantarse en el marcador en esos primeros minutos, “a los rivales se les hará el partido muy largo. Creo que el equipo tiene jugadores capacitados para todo”, concluye Germán Crespo, dejando muy claras sus intenciones de cara al partido del próximo domingo en El Arcángel.