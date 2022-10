Germán Crespo: “No voy a buscar el empate”

Un duelo crucial, pero no definitivo. El Córdoba CF viaja este sábado hasta tierras gallegas para enfrentarse al Racing de Ferrol, actual líder del Grupo I de Primera RFEF y equipo más en forma de todo el tercer escalón del fútbol español. Por tanto y tras disipar una serie de dudas después de la derrota ante el San Sebastián de los Reyes y el posterior empate frente al Real Madrid Castilla, el cuadro blanquiverde tratará de doblegar al único club que aún se encuentra invicto en la categoría. Gracias a esto, el técnico Germán Crespo compareció ante los medios de comunicación y explicó que el Racing de Ferrol es un rival que se merece estar donde está.

Primeramente, el entrenador nazarí ha analizado la actual situación de la enfermería, sobre todo de las bajas de Javi Flores, Carlos Marín o Ramón Bueno. “Están entre algodones, pero va a haber posibilidad de que lleguen, aunque dependen de las ultimas sensaciones. Hoy ha sido un entrenamiento más suave. Javi ha podido tocar balón, pero hasta mañana que el entrenamiento será más intenso, pues decidiremos según sus sensaciones”, añade un Crespo que ha entrado a analizar a su próximo rival. “Es un rival que en cuanto números son muy parecidos a los nuestros. Es un equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada, se han reforzado bien. Ya sabemos que es un equipo de los que más presupuesto tiene de la categoría. Los números lo dicen todo. Cuando un equipo es capaz de hacer unos números como ellos están haciendo y darle continuidad a lo de la temporada pasada, pues sabemos que va a ser un rival complicado, pero con la idea de llevarnos los tres puntos”.

Por otro lado y siguiendo con este análisis, el técnico granadino ha admitido que el cuadro ferrolano es un equipo con “todos los registros trabajados”, además de ser el plantel menos goleado del Grupo I. “Tienen mucha ayuda tanto por banda como por dentro y es un equipo que se desenvuelve bien a la contra, con dos extremos verticales y con buenos centros, ya en los últimos metros tienen a jugadores que están haciendo goles. Tienen muchas cosas positivas y si están ahí es por mérito propio”, aunque el entrenador del primer equipo del Córdoba CF no quiere conformarse con únicamente un punto. “Eso va a depender del partido y si conseguimos un punto se valorará positivamente o negativamente. Ya me conocéis. No voy a ir a buscar el empate porque quiero ir a ganar el partido. Va a ser muy importante hacerse dueño de la posesión, pero la idea que tenemos es sumar los tres puntos. Según transcurra el partido, si tenemos el empate es porque así ha sido y no hemos podido ganar. No me gustaría sumar un empate después de no haber hecho méritos para conseguir la victoria”.

Entretanto, Germán Crespo ha querido entrar en detalles con el último encuentro disputado por el Racing de Ferrol en tierras ceutíes. “El Ceuta generó ocasiones, pero es lo que hablamos en previas o post partidos. Todo depende de los últimos metros y creo que es lo que tiene este equipo. Es importante darle la importancia al trabajo defensivo y ellos, además, tienen gente importante en los últimos metros y por eso están ganando varios partidos que a lo mejor por ocasiones o por lo que generan los otros equipos merecen más”, ha aseverado un técnico que ha vuelto a incidir en que este tipo de equipos “le viene bien” a la propuesta del Córdoba CF. “Cuando digo que le va bien es porque no son equipos defensivos. Todo el mundo tiene una propuesta de juego pero son equipos que van en busca de la victoria. Habrá equipos que den por bueno el punto, pero habrá equipos como los que nos estamos enfrentando pues que quieran los tres puntos, como será el Racing de Ferrol. No es lo mismo que un equipo te espere atrás o que vivan de dos o tres contragolpes, que estos equipos que proponga lo mismo que tú”.

Asimismo, el preparador nazarí ha explicado que el cambio de sistema “es una posibilidad” para este encuentro y ha explicado qué debe hacer su equipo para hacer año al Racing de Ferrol. “Tener más la posesión, en esas transiciones que les cueste algo más, intentar ser más verticales... Cuando un equipo está trabajado defensivamente tienes que tener un abanico de posibilidades”. Por otro lado y dejando el apartado liguero, Crespo ha sido preguntado por el próximo sorteo de la Copa del Rey y se ha mostrado ilusionado por una nueva edición de la competición copera. “Para mí cómoda es siempre porque tengo confianza en todos los jugadores. Cuando hay competición domingo miércoles siempre tienes a la gente más enchufada, pero a lo mejor llega el día de Copa y no rotas tanto porque quieres ganar. Ya vivimos el año pasado una experiencia muy bonita con el Sevilla y para llegar a eso tenemos que pasar dos rondas para vivir otra vez algo mágico contra un equipo de Primera División. En todas las competiciones que disputemos, intentaremos llegar lo más lejos posible”, culmina.