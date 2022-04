Germán Crespo: “Llevamos la motivación de ganar en las islas”

Con solo el honor en juego. Panadería Pulido y Córdoba CF se ven las caras ya sin ninguna motivación más allá de cerrar de la mejor de las maneras la temporada, después de que los blanquiverdes certificasen el ascenso hace ya dos jornadas, y con un conjunto canario que ya es matemáticamente equipo de Tercera RFEF. Pese a ello, no habrá lugar a las relajaciones en la escuadra califal, con un Germán Crespo que se ha mostrado ambicioso en la rueda de prensa previa al partido, en la que también se han tratado otros temas como las renovaciones o las bajas.

Lo cierto es que la motivación, pese a todo, estará ahí. Así lo ha reconocido el técnico granadino, que es consciente de que van a “visitar un campo que es donde más trabajo nos ha costado sumar puntos”. Además, en la memoria queda aquél encuentro contra la UD San Fernando en el que el Córdoba ganó, pero la alineación indebida de Javi Flores dejó los tres puntos en Canarias. “El día que fuimos capaces de ganar allí no se sumaron esos tres puntos, y esa es la motivación que llevamos: poder sumar tres puntos fuera de casa, en césped artificial, y en las islas, cosa que no hemos hecho en todo el año”.

Además, esa lucha por el ser el máximo anotador del equipo y de la categoría también servirá para añadir un incentivo extra a los jugadores. “En la parte de arriba hay muchos jugadores que pueden ser los máximos goleadores de la competición y el equipo, y la motivación la van a llevar. Y la gente que no pueda pelear con eso, peleará por jugar y por seguir compitiendo. Los que tengan la suerte de seguir el año que viene querrán demostrar que no nos hemos equivocado, y los que no sigan, para poder tener minutos y competir en los últimos minutos”, ha afirmado el entrenador del Córdoba CF.

Por otro lado, las renovaciones -y la ausencia de ellas- también han sido otro de los temas centrales. “Los movimientos, en las últimas jornadas, es algo que en todos los equipos pasa. Lo maneja la dirección deportiva, aunque sí es verdad que estamos todos los días en contacto con todo lo que están trabajando, pero aún quedan dos semanas para competir y, a partir de que llegue el último encuentro contra el Vélez, ya entraremos de fondo a trabajar en la siguiente temporada”, ha reconocido Crespo.

Carlos Puga es uno de los casos cuya renovación se encuentra estancada. Cuestionado sobre este respecto, Crespo ha afirmado creer que “lo están confundiendo”. “Tampoco he entrado de pleno en su caso, pero es un jugador que tiene contrato. No sé si será cierto que tiene ofertas del Barcelona y habrá que verlas, pero es un jugador que vino aquí por mí y creo que, si es verdad y es cierto que tiene ofertas, no se puede jugar con eso”, ha recordado, antes de añadir que “es un jugador al que el Córdoba le ha dado todo, primero en el filial y ahora en esta temporada. Sé que la gente cercana a él valora eso, pero creo que lo están confundiendo desde fuera un poco”.

Pese a esta situación, Germán Crespo no se dejará influir por ello. Pese a que una lesión le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante las últimas semanas, el granadino sigue confiando en él para estas últimas jornadas, aunque, a priori, no se arriesgará con él en el encuentro frente al Panadería Pulido, ya que “es un campo complicado por el estado del césped”. “Nos hemos encontrado con que José Ruiz también está lesionado. En lo deportivo, a mí, me ha dado mucho, y va a seguir aportando en estas semanas que quedan”.

Precisamente estas bajas serán las que marquen la convocatoria para el partido. Miguel de las Cuevas, José Ruiz y Ekaitz Jiménez están descartados, mientras que Simo y Julio Iglesias serán duda hasta última hora tras arrastrar ciertas molestias durante la semana. “Yo quiero sacar el mejor once, y cuando antes hacía rotaciones era por la acumulación de minutos. Voy a sacar el mejor once el domingo para ganar el partido, y he estado haciendo rotaciones todo el año, por lo que las habrá este domingo, pero no porque hayamos conseguido el objetivo, sino porque habrá gente que llegue más cansada y, también, por las dimensiones y las características del campo”, ha apuntado.

Por este motivo, varios jugadores del Córdoba B apuntan a completar la convocatoria de cara al encuentro. “Está claro que, por las bajas que tenemos, tendremos que contar con jugadores del filial”, ha reconocido Crespo. Sin embargo, no será una revolución en el once puesto que “si estoy pidiendo que mantengamos la máxima concentración y que ganemos los nueve puntos, tampoco podemos ahora cambiarlo todo. Me hubiese gustado que el filial se hubiese clasificado y competir, pero ya me conocéis, para mí no hay cosa más bonita que hacer debutar a un jugador del filial con nosotros, y seguro que en estas últimas semanas tendrán minutos y habrá algún debut”.

Por último, Crespo también ha hecho un breve análisis del rival, el Panadería Pulido. “Para el club creo que ha sido un premio el poder competir este año”, ha recordado, aunque “a falta de unas jornadas no han podido mantener la categoría”. “Todo el mundo le va a querer ganar al Córdoba, e imagínate para ellos, ya que, a pesar de estar ya matemáticamente descendidos, ganarle al equipo al que solo el Villanovense le ha ganado va a ser una motivación, aunque cuando ya has descendido no se trabaja lo mismo, y no van a tener esa intensidad, pero les va el líder y un equipo histórico, y todos quieren ganarle al Córdoba”, ha concluido.