Germán Crespo: “Hemos dado un paso importante para el ascenso”

Nunca es una victoria más y menos en este momento de la temporada. El Córdoba CF comenzó durante la pasada semana la segunda vuelta del campeonato regular con una victoria firme ante el Xerez Deportivo y logró asentarse aún más en el liderato del Grupo IV. Aun así, la carrera de fondo sigue sin terminar y aún quedan una serie de partidos por jugar para certificar el ascenso a la tercera categoría del fútbol español. Por ello, la entidad blanquiverde visitaba la Ciudad Deportiva El Rosal con la intención de mantener la dinámica cosechada y así salió al tapete cadista. El club califa consiguió un triunfo muy importante ante el Cádiz B, aprovechando así la derrota del Cacereño y aumentando la distancia con el segundo clasificado en once puntos. Tras lograr los tres puntos, el técnico Germán Crespo admitió que el vestuario blanquiverde ha dado un paso importante hacia el ascenso, pero que no existirá "confianza" durante las próximas semanas.

Primeramente, el preparador nazarí pasó por la sala de prensa de la Instalación Deportiva El Rosal para alabar el trabajo que habían hecho sus chicos en un campo complicado y ante un rival que había mostrado un gran nivel a lo largo de las semanas anteriores. "Es uno de los partidos más completos que ha hecho el equipo fuera de casa. Ha sido capaz de dominar el partido los 90 minutos, salir intensos en la primera y segunda mitad, con máxima concentración... El equipo ha dominado la posesión del balón, cuando hemos jugado a la contra también lo hemos hecho, dejar la portería a cero y hacer cuatro goles a un equipo que solo había encajado un gol en las últimas seis o siete jornadas. Eso dice mucho del equipo. Hoy era una final para nosotros después de conocer algunos resultados y así se ha notado", asevera.

Por otro lado, Germán Crespo ha resaltado el buen estado del tapete cadista y ha realzado la labor que el Córdoba CF ha vuelto a hacer lejos de El Arcángel. "No es lo mismo jugar aquí que en La Palma o en otros campos que hemos jugado, con respeto a los clubes. Lo habíamos hablado. Ya tocaba hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos. En La Palma, el equipo hizo méritos para llevarse la victoria, pero no aprovechamos las ocasiones. Hoy el equipo ha generado bastantes ocasiones y hemos tenido acierto, haciendo que en la segunda parte estemos tranquilos", añade un técnico que subraya la implicación de sus pupilos. "Cualquier jugador puede venir de no estar convocado a titular y viceversa. El equipo mantiene la concentración y la intensidad hasta en los entrenamientos. Hoy hemos visto a jugadores que no estaban siendo habituales, haciéndolo bien y jugadores que salen del banquillo para diez o quince minutos y lo dejan todo. El beneficiado es el cuerpo técnico y el equipo".

Entretanto y a lo largo del partido, Adrián Fuentes tuvo que dejar el terreno de juego por el simple hecho de que se le había "subido el gemelo" y que, además, tenía "tarjeta", según ha relatado un Germán Crespo que explica ese salto de calidad que ha dado el equipo tras jugar una vez por semana después de un inicio de año regular muy intenso. "El equipo venía de tres o cuatro meses muy intensos en los que no te podías relajar porque cada 72 horas tenías un partido de máxima exigencia. Sabíamos que este equipo tenía mucho margen de mejora porque iba a llegar mucho más fresco y con menos lesiones. A pesar de que hemos tenido bajas, al final los 18 jugadores que están convocados sabemos que van a ir a por todas", apunta un técnico que apela a "disfrutar" la victoria ante el Cádiz B. "Es verdad que hoy ha sido un paso importante para conseguir el ascenso, pero días tranquilos no hay. Mañana volveremos a entrenar y a pensar en el domingo", culmina.