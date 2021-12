Un fantasma del que escapar

Último partido del año con el objetivo de acabar con las mejores sensaciones posibles. El Estadio Silvestre Carrillo, en La Palma, será el escenario del último duelo de 2021 para un Córdoba que buscará resarcirse de los malos resultados cosechados en el pasado mes lejos de El Arcángel. Desde que el Villanovense venciese a los blanquiverdes en Villanueva de la Serena, allá por finales de noviembre, el conjunto califal no ha logrado vencer en ninguna de sus salidas, empatando en sus encuentros frente a Las Palmas Atlético y AD Ceuta, en el Anexo del Gran Canaria y en el Alfonso Murube, respectivamente.

Los buenos resultados cosechados como local permiten a los de Germán Crespo permanecer de manera firme en el liderato. Seis puntos aventajan a los blanquiverdes con respecto al segundo clasificado, el CP Cacereño, al que también le tienen ganado el golaverage gracias a la goleada por 5-0 que lograron los blanquiverdes en el encuentro previo al de Villanueva de la Serena. Precisamente el Cacereño, pese a esa derrota, sigue siendo el mejor visitante de todo el Grupo IV de Segunda RFEF, acumulando 15 puntos en sus ocho encuentros lejos del Estadio Príncipe Felipe. Si el Córdoba lograse vencer frente al Mensajero, lograría ecualizar los puntos aventajados por el conjunto extremeño como visitante y así establecer una diferencia en la tabla de nueve puntos con el resto de equipos.

La visita al Alfonso Murube sirvió para exponer los problemas que está encontrando el club califa lejos de Córdoba. La gran acumulación de minutos, unido a las lesiones que acechan a la plantilla, han provocado que los pupilos de Germán Crespo se hayan resentido en todas sus facetas, sobre todo en la ofensiva. Así lo vio Carlos Marín, titular en Ceuta, que logró sacar una prodigiosa mano a falta de cinco minutos para el final que mantuvo el empate en el marcador. "Hemos venido a por los tres puntos contra un rival directo en un campo complicado", explicó, antes de remarcar que no se han "concretado las ocasiones claras" que tuvo el conjunto blanquiverde y que, "si no se puede ganar, se intente no perder. Nos llevamos el empate y toca hacerlo bueno contra el Mensajero".

El punto positivo fue el volver a dejar la portería a cero como visitantes tras dos partidos sin conseguirlo. La derrota frente a Villanovense y el empate a dos contra Las Palmas Atlético puso en tela de juicio la seguridad defensiva de la escuadra, sobre todo tras los errores cometidos en el Anexo del Gran Canaria. Marín se mostró "contento por dejar la portería a cero, que siempre es importante", aunque volvió a remarcar que, si se hubiese estado más fino arriba, los tres puntos habrían viajado para Córdoba. Tras un inicio fulgurante de liga en el que se lograron encadenar diez partidos consecutivos sin perder, el Córdoba afronta ahora su primera racha negativa, y tratará de ponerle fin lo antes posible para así afrontar el 2022 con una diferencia de nueve puntos en la tabla. El Mensajero aguarda, y el Córdoba tendrá que visitar la isla de La Palma para poder escapar, tras tres encuentros, de los malos resultados fuera de Córdoba. Un pequeño bache que debe quedar atrás.