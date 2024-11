Las explicaciones del VAR a las polémicas del Cádiz CF - Córdoba CF

El duelo ante el Cádiz CF y el Córdoba CF, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días en la ciudad califal. Más allá del resultado y de los obvios errores defensivos que costaron a la escuadra de Iván Ania una dura derrota en el Nuevo Mirandilla, lo cierto es que el arbitraje también tuvo un papel fundamental en el duelo. O más bien el videoarbitraje, puesto que el VAR tuvo que intervenir hasta en tres ocasiones durante el duelo, todas ellas desfavorables para los intereses blanquiverdes. Dos de esas intervenciones, de hecho, acabaron convirtiéndose en los dos tantos del Cádiz CF.

Pocas horas después de la finalización del duelo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto con el Comité Técnico de Árbitros (CTA), publicaron a través de la red social X.com los audios de la revisión de dos de las tres jugadas polémicas del duelo. En este caso, tanto la RFEF como el CTA han optado por publicar los audios de la revisión del VAR del penalti que supuso el primer tanto cadista, así como la jugada en la que Álex Sala pudo cometer falta dentro del área, provocando así penalti o, en todo caso, una expulsión por una agresión al no estar el balón en juego. El colegiado cántabro López Toca era el que se encontraba a los mandos del VAR.

En este caso, el primero de los audios publicados fue el del penalti cometido por Carlos Marín sorbe Roger. Fuentes Molina, árbitro de campo, indica en primera instancia que Carlos Marín, “con el brazo no le da” a Roger, pidiendo otro ángulo de cámara, ya que tiene dudas sobre si impacta “con la inercia”. “Sí que es verdad que con el brazo primero no le da, pero luego con la inercia le derriba”, se reafirma Fuentes Molina al ver las imágenes, indicando que esa acción “impide que Roger siga jugando el balón y está dentro del área”, por lo que acabó indicando “penalti sin tarjeta”.

El segundo de los audios publicados hace referencia a un posible penalti de Álex Sala sobre Sobrino, cuando el partido ya se desarrollaba en su último cuarto de juego. En un córner a favor del Cádiz CF, Álex Sala derribó con su brazo derecho a Sobrino dentro del área, por lo que el López Toca, a cargo del VAR, llamó a revisión a Fuentes Molina. López Toca (VAR) considera que el balón sí estaba en juego cuando se produce la falta. Sin embargo, Fuentes Molina duda en primera instancia sobre si es fuera o dentro del área, y luego pide al VAR que le muestre otro tiro de cámara en el que se vea cuándo se lanza el córner. Finalmente, el árbitro de campo considera que “el balón no está en juego” cuando se produce la falta, ya que “no había salido el balón” aun cuando se produce la falta, indicando así que procedía a “sacar tarjeta amarilla al 6 -Álex Sala- y repetir el córner”.

Donde no se han publicado los audios de la revisión del VAR, ha sido en la jugada más polémica del duelo, que fue ese supuesto 'gol fantasma' con el que el Cádiz CF anotó el definitivo 2-0. Roger metió la puntera de su bota sobre la línea de gol ante un Calderón que defendía el esférico en la propia cal. No hay una imagen lo suficientemente clara como para dictaminar, de manera clara y obvia, que el balón entrase, aunque en la 'imagen VAR' que mostró la realización fue la que se puede observar. Tras varios minutos de revisión, el VAR dictaminó el 2-0 para el Cádiz CF. Los audios de esta jugada no son 'publicables' según la RFEF, ya que, al ser una supuesta acción objetiva, el VAR es el que confirma o desecha la acción de manera directa, sin consultarlo con el árbitro de campo.

Fernández Monterrubio: “Hoy nos sentimos claramente perjudicados”

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, se mostró “bastante molesto” al finalizar el encuentro. Cadena COPE pudo hablar con el directivo al término del duelo, subrayando que no había “entendido las intervenciones del VAR”, y que esperaba que le facilitasen “una imagen clara de ese segundo gol”. “Entiendo que un árbitro, a 150 pulsaciones por minuto, corriendo en el campo, con la presión y con todo lo que nos jugamos, se pueda equivocar. Pero un señor viéndolo en la televisión, no lo entiendo. Me lo van a tener que explicar”, aseveró.

Fernández Monterrubio consideró que el penalti de Carlos Marín, al fin y al cabo, era “una interpretación”, por lo que poco podía valorar. Sin embargo, sobre el gol fantasma, el directivo blanquiverde consideró que “si no hay una imagen nítida y clara de gol, no se puede pitar gol”. “Nunca hablo de los árbitros, pero hoy nos sentimos claramente perjudicados”, subrayó, antes de indicar que “los partidos se ganan y se pierden en el campo, y hoy tengo una extraña sensación. No quiero seguir hablando hasta verlo detenidamente por televisión, porque lo he visto en directo y, como digo, no tengo imágenes claras. No me ha gustado nada lo que he visto”.