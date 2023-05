A por la dignidad perdida

Es complicado actualmente querer ir al estadio o, siquiera, que el equipo va a competir en los últimos tres encuentros de la temporada. El malestar es general entre la afición cordobesista y razón no le falta porque el Córdoba CF ha pasado de ser el mejor equipo en las 15 primeras jornadas y pelear por el campeonato de invierno al finalizar la primera vuelta del campeonato regular a convertirse en el peor plantel de todo el Grupo I de Primera RFEF en la segunda parte del curso regular. Una caída sin precedentes y que se puede acrecentar en la recta final de la campaña liguera, empezando por este domingo ante el San Fernando.

Un renovado San Fernando bajo la batuta de Pablo Alfaro

Más

La realidad ha comido al presente de un Córdoba CF que durante los últimos meses ha ido vagando por la categoría de bronce del fútbol español sin rumbo, sin alma y sin dignidad. Ahora, el objetivo del play off resulta poco más que imposible y la mira está puesta en una Copa del Rey que también se antoja muy complicado. Para ello, la entidad blanquiverde tiene que vencer en las tres últimas jornadas y esperar a que sus rivales más directos también se dejen puntos por el camino, pero la dinámica dice que esto es muy complicado. La escuadra califal ha conseguido tan solo un triunfo a lo largo de la segunda vuelta, provocando una tendencia abocada al fracaso.

Por otro lado, la enfermería se vuelve a llenar y varios de los jugadores que la integran ya no estarán disponibles para Manuel Mosquera en esta recta final de la temporada regular. Por su parte, el técnico gallego ya sabe que no puede contar, como de costumbre, con Felipe Ramos y Dragisa Gudelj, mientras que Canario entra en la última fase de su recuperación. Entretanto, Javi Flores y Ekaitz Jiménez sufren una rotura de fibras, al mismo tiempo que Carlos Puga padece de una afectación de pubis, aunque el preparador blanquiverde admite que el propio jugador “dice que no está para jugar”, por lo que el lateral granadino no se vestirá de corto en el penúltimo duelo de la actual campaña que se disputará en El Arcángel.

En lo que respecta al rival, el San Fernando llega a El Arcángel dispuesto a asegurar de manera matemática la permanencia en Primera RFEF. A pesar de que hubo momentos en los que el descenso parecía una realidad, la llegada de Pablo Alfaro dio un aire fresco a un vestuario que, por aquel entonces, ocupaba la décimo octava plaza a cuatro puntos de la salvación. Aun así, el técnico maño ha conseguido darle una vuelta a la situación y ahora se encuentra en la zona cómoda del Grupo I. Aun así, asegurar el objetivo máximo a falta de dos jornadas para terminar la temporada sería un alivio y una oportunidad para comenzar a realizar la planificación deportiva del próximo curso.

Y es que la dinámica del conjunto gaditano es totalmente opuesta a la que ha cosechado la escuadra blanquiverde. El San Fernando ha conseguido seis victorias en las últimas trece jornadas, que no es nada destacable, pero es que, si se compara con lo realizado por el Córdoba CF, la entidad foránea ha recortado once puntos a los califas en las mencionadas fechas. Por tanto, el favoritismo para hacerse con los tres puntos cae en las manos de un plantel visitante que quiere ahondar en la crisis deportiva de unos chicos dirigidos por Manuel Mosquera que quieren volver a competir como lo hacía en antaño.