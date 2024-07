La dicotomía entre la paciencia y la urgencia en el Córdoba CF

Si hay algo que queda claro desde el ascenso del Córdoba CF, es que los tiempos para que el equipo blanquiverde se adaptase a la Segunda División han sido mínimos. El ascenso, logrado en aquel mágico 23 de junio, no dio tiempo apenas para respirar al equipo. No pasaron ni tres días hasta que los califas supieron su primer rival de cara a la temporada regular, que comenzaría en menos de dos meses desde que el árbitro pitase el final del partido ante el FC Barcelona B. Apenas 54 días de margen separaban al Córdoba CF de Primera RFEF al Córdoba CF de Segunda División, y el club ha tenido que trabajar a contrarreloj en muchos sentidos.

Por lo pronto, en el apartado de bajas, la dirección deportiva no se demoró en exceso para confirmar aquellas salidas del plantel con las que no se contaba para la vuelta a LaLiga Hypermotion. Tampoco había mucho más tiempo, puesto que los contratos expiraban tan solo una semana después de la final del play off. Aún así, los blanquiverdes se movieron con premura, anunciando las renovaciones de tres pilares fundamentales como Carlos Marín, Calderón, Kuki Zalazar y Álex Sala sobre los que edificar un proyecto al que, también pronto, se unieron caras nuevas: Obolskii, Ramón Vilà, Xavi Sintes, Genaro, Théo Zidane y Jacobo.

Sin embargo, ahora los blanquiverdes entran en un periodo de impás, de tensa espera, para poder acabar de confeccionar su plantilla. Es el noble arte de la dirección deportiva: atrapar, o esperar alguna oportunidad de mercado futura. Las posiciones a reforzar son claras, toda vez que ambos carriles apenas cuentan con cuatro futbolistas entre laterales y extremos. Ahí es donde el Córdoba CF busca un jugador diferencial, que de un auténtico salto de calidad a la plantilla, y que la lleve al siguiente nivel. Pero encontrar eso a falta de más de un mes para que cierre el mercado es verdaderamente complicado.

Ya lo confirmó Antonio Fernández Monterrubio en la comparecencia de prensa posterior a la presentación de los abonos: las incorporaciones se están realizando tomando riesgos. Ni la propia entidad blanquiverde es aún consciente del límite salarial exacto que le impondrá LaLiga -depende de varios factores, como la propia campaña de abonos que aún no ha comenzado-, por lo que es complicado poder cerrar un acuerdo sin saber con cuanto presupuesto cuenta el equipo de manera clara. Y en ese campo se mueve actualmente el Córdoba CF tras reforzarse con los deseados desde el primer momento: en el campo de la tensa espera y la dicotomía entre la paciencia y la urgencia por cerrar al completo la plantilla.

No solo afecta al mercado de fichajes

Lo cierto es que esta lucha entre la urgencia y la paciencia no ha afectado solo a la dirección deportiva, sino que ha acabado llegando a todos los procedimientos que tenía que realizar el club para adaptarse a la nueva categoría, y que han afectado a puntos trascendentales para el límite salarial como la cesión del estadio, la campaña de abonos o la venta de las nuevas camisetas. Por lo pronto, lo más urgente era firmar, al fin, ese pliego de cesión de El Arcángel que habilitaba, tras más de 30 años en precario, al Córdoba CF a hacer uso legítimo de las instalaciones deportivas, un punto clave para que LaLiga aceptase la inscripción de la entidad en el fútbol profesional.

No ha sido el único caso en el que la demora por parte del Córdoba CF se ha debido a procedimientos externos. El caso más claro ha sido el de la campaña de abonos, tal y como ha reiterado Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, en varias ocasiones. La idea y el deseo del club ha sido, desde el primer momento, lanzar la campaña de abonos lo más pronto posible. Si podía ser el 24 de junio, mejor. Sin embargo, los sistemas informáticos del club -y más aún tras ver los problemas que sufrieron en la venta de entradas durante el play off- tenían que adaptarse al sistema impuesto de LaLiga, lo que suponía que, hasta que desde la patronal no se terminase de instalar este sistema, el Córdoba CF estaba atado de pies y manos para poder lanzar la campaña de abonos. El mismo viernes que se anunció la campaña, LaLiga aún se encontraba ultimando pruebas en el sistema informático.

De igual manera, este punto llega hasta un hecho hipotéticamente lejano como las camisetas. El contrato con GIVOVA no finalizaba hasta el 30 de junio, por lo que no se pudo anunciar la alianza con Joma hasta el 1 de julio. Una vez presentadas la primera equipación, la indumentaria visitante y la camiseta de calentamiento prepartido, el cordobesismo se pregunta cuándo podrán adquirir las camisetas. Por ahora, ambas tiendas están realizando el cambio de temporada a la indumentaria de Joma, pero lo cierto es que también el propio club aguarda paciente a la espera de que LaLiga les proporcione tanto los dorsales como los parches oficiales del campeonato. Una nueva tensa espera que urge cada vez más.