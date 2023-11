El día D para el Córdoba CF

En términos bélicos, el día D es el nombre que se le designó al desembarco de Normandía, una operación militar que fue efectuada durante la Segunda Guerra Mundial. El bando aliado lanzó la mayor invasión anfibia y aerotransportada de esta batalla en busca de descomponer a una Alemania nazi que, a la postre, vio como era el principio de su fin. Y es que, dentro del deporte, cada encuentro es una contienda que tienen que superar ambos conjuntos, pero siempre hay duelos más importantes que marca el devenir a corto plazo de unos u otros. El ejemplo perfecto es el partido que disputarán este domingo en La Rosaleda tanto Málaga CF como Córdoba CF.

Por su parte, este día está marcado en el calendario del conjunto blanquiverde y más aún después de la racha conseguida en los últimos encuentros. A pesar de haber caído ante Ibiza, San Fernando, Linares y Algeciras, el Córdoba CF ha conseguido sumar cinco victorias, todo ello contando con un partido menos por la suspensión del duelo frente a Atlético Sanluqueño. Además, los chicos dirigidos por Iván Ania han sumado doce de quince puntos posibles, por lo que en la actualidad dependen de sí mismos para acceder a los puestos de play off de aquí a final de temporada.

Gracias a esto, el Córdoba CF llegará a Málaga con la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa a unos de los candidatos para alzarse con el ascenso directo a Segunda División, por lo que el domingo es catalogado como día D por la ofensiva que el conjunto blanquiverde puede generar con el fin convertirse en contendiente a esos primeros puestos del Grupo II de Primera RFEF. Aun así, el técnico Iván Ania también ha tenido que mirar a la enfermería para encarar un duelo donde Adri Castellano volverá a ser baja, mientras que Iván Rodríguez será duda hasta última hora.

En lo que respecta al rival y después de la reestructuración de la plantilla, el Málaga CF completó una irregular pretemporada, aunque cumplió su propósito. La escuadra malagueña llegó en la mejor de las formas al arranque liguero, aunque su aterrizaje no fue el esperado. El debut en la categoría de bronce era ante un CD Castellón que es otro de los grandes aspirantes al ascenso en la actual campaña -es líder en solitario del Grupo II-. El 2-1 para los castellonenses no hicieron más que despertar a unos chicos de Pellicer, que tras ello, desataron su nivel. Así, le siguieron sendas victorias contra Atlético B -2-1-, Atlético Baleares -1-2-, Recreativo Granada -3-0-, Linares Deportivo -0-1- y San Fernando -1-0-. Cinco triunfos consecutivos que les permitieron ascender rápidamente en la tabla.

Precisamente, esa racha positiva se vería interrumpida por el último rival al que el Córdoba CF logró doblegar. El Recreativo de Huelva lograría arrancarle un empate al Málaga de Pellicer en el Colombino gracias al gol de Caye Quintana, que solo sería ecualizado por Dioni. Le seguiría una nueva victoria contra una UD Melilla que no acababa de arrancar, pero la Rosaleda vería como por primera vez su equipo no vencía en la actual campaña en la siguiente jornada, al empatar a cero contra el Real Madrid Castilla. Tras ello, una victoria por 0-2 ante el Antequera la pasada jornada, y un triunfo en penaltis tras prórroga en Barakaldo este pasado miércoles son los últimos dos resultados del Málaga CF previos a un encuentro donde el conjunto blanquiverde se enfrenta, además, a un día D donde podría dar un golpe encima de la mesa en busca de acercarse al objetivo del play off.