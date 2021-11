El Córdoba, a ritmo de élite europea

A estas alturas de competición, a nadie se le escapa que el Córdoba está cuajando una temporada para el recuerdo. Su andadura en la Segunda RFEF está siendo realmente dominante y el club blanquiverde está alcanzando registros históricos en todos los sentidos. Son siete victorias y un empate en ocho enfrentamientos, balance que ha consolidado a la plantilla de Germán Crespo como la principal favorita al ascenso. Números de ensueño para un equipo que está consiguiendo batir todos los récords posible de la historia de la entidad. Y no se atisba intención de reducir la marcha. Bien es cierto que, por pura estadística, es innegable afirmar que tarde o temprano llegará algún momento de recaída, y quizá esta mentalidad incluso pueda ser positiva para el equipo, puesto que puede servir para aliviar la presión de tener que mantener una dinámica absolutamente devastadora. Y es que ahí están los números para afirmar sin género de dudas que lo que está consiguiendo el plantel cordobesista es una cosa realmente extraordinaria.

Bien es cierto que resulta anecdótica la comparación con cualquier otra competición que no sea la suya propia, aunque, sin ser referencial a nivel cuantitativo, sí que puede dar muestras cualitativas del excelente trabajo que está realizando el técnico granadino con la plantilla durante este arranque de curso 2021-22. Los datos, en definitiva, son solo eso. Con todo, esta misma estadística deja al Córdoba actualmente a un nivel de élite europea. Tal y como leen. No hay otro club, entre cuatro de las principales ligas del continente, que muestre a día de hoy unos números al alcance de los cordobesistas. De este modo, el conjunto califal presenta un coeficiente de nada menos que 2.75 puntos por encuentro, según la información ofrecida por @2aBpro en sus redes sociales.

De partida, dicho bagaje sitúa al Córdoba (por coeficiente, recordemos) como el mejor equipo de España. Tal cual. El actual líder de Primera División, que es la Real Sociedad, presenta una tarjeta de 2.08 tras haber obtenido 25 puntos en doce partidos. Asimismo, los blanquiverdes estarían igualmente por delante de otros como Real Madrid o Sevilla, ambos con 2.18, o Atlético de Madrid, en su caso con 2 exactos. Todos ellos, eso sí, con un partido menos que el cuadro vasco. Asimismo, los cordobeses también estarían por encima de los otros líderes de las ligas españolas. Son los casos del Almería (2.13) en Segunda o el Villarreal B (2.5) en Primera RFEF.

Sea como sea, no queda ahí el sobresaliente rendimiento de los cordobesistas, que también pueden presumir de obtener mejor balance que los clubes más destacados de las grandes competiciones del continente. De este modo, el Córdoba, con su 2.75, mejora las cifras del Chelsea, líder de la Premier y que presenta un 2.5, el Bayern de Múnich, quien encabeza la Bundesliga y que tiene también 2.5, o el Paris Saint Germain, el más destacado de la Ligue 1 francesa y con una estadística de 2.58. Y no solo éstos, los blanquiverdes superarían igualmente a Liverpool (2.2), Manchester City (2) o Dortmund (2.4). Así, entre las mejores ligas europeas, tan solo Nápoles y Milán, primero y segundo de la Seria A italiana, presentan mejor coeficiente, con 2.81 tras 31 puntos en once partidos.