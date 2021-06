Mundos contrapuestos en el Ateneo Cordobesista

El salón de actos del Jardín Botánico de Córdoba acogió este martes, con mucha expectación además, la charla-coloquio organizada por el Ateneo Deportivo Cordobesista 1954, que contó con la asistencia, como invitados principales, de Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, y José García Román, presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, además de Perico Campos y de diversos cargos del Ayuntamiento de Córdoba.

Y es que la atención estaba centrada principalmente en el conjunto de El Arcángel, el cual apenas ha contado con movimientos públicos desde el descenso de categoría. Es por ello que los protagonistas de la jornada repasaron la temporada en clave blanquiverde. Eso sí, los primeros pasos fueron satisfactorios pues se trató la alegría vivida en Vista Alegre con el cuadro de fútbol sala, yendo hacia el fracaso futbolístico.

Así, García Román relató que les “ha tocado vivir una temporada complicada”, con “18 equipos y con play out”, además de la “falta de público en Vista Alegre”. De este modo, las circunstancias no pudieron derivar hacia un desenlace más emocionante, debido a que hubo que “esperar a la última jornada para salvarnos”. Con todo, la campaña se califica como "muy positiva”, agradeciendo el dirigente a su vez “a medios de comunicación y sociedad cordobesa” e incidiendo en que el objetivo es “seguir creciendo y dar un paso más”. Por su parte, González Calvo quiso “felicitar a José (García Román)”, pues “el que trabaja sin descanso triunfa”, reiterando “el apoyo del Córdoba CF a todo lo que hagáis”.

Fue a partir de ese momento cuando llegó el turno de la situación cordobesista, con la caída a la Segunda RFEF como punto más doloroso. “El hecho de no tener público nos ha perjudicado”, exponiendo que haber tenido “más de 6.000 abonados es algo milagroso esta temporada, sabiendo además que seguramente no entrarían al campo”. Ello propició que el club se alejara de su parte más social, admitiendo que “hemos vivido durante meses no saber lo que iba a pasar al día siguiente”.

“A lo mejor no hicimos el equipo que en un principio queríamos, pero daba de sobra para competir al nivel”, subrayó el consejero delegado, afirmando no obstante que “el fútbol te pone en tu sitio” y que “la mejor manera de recompensar a nuestra afición es poniendo trabajo y haciéndolo lo mejor posible”.

Finalmente, González Calvo no quiso eludir recalcar que “la situación es complicada” y “la propiedad decidirá. Estamos pendientes de que nos confirmen cuál es el presupuesto, si continúo o no en el cargo”, aunque “estoy encantado de trabajar en el Córdoba”, mandando un mensaje de tranquilidad a la afición ya que Infinity va a mantener el respaldo “sí o sí”.