El Córdoba CF en tiempos de crisis: en descenso en la segunda vuelta

La crisis, como todos los aficionados saben, sigue acentuándose en clave cordobesista. Un equipo que ha mutado completamente en los últimos meses de competición hasta erigirse como uno de los más vulnerables de toda la Primera RFEF. Del dominio absoluto a verse incapaz de mantener una regularidad competitiva. El empate del pasado fin de semana en la cancha del Algeciras aumentó aún más las dudas del plantel blanquiverde, que vio cómo el play off se le alejaba ya a dos puntos de distancia tras el triunfo del Celta B. Una crisis a la que no se le atisba solución inmediata, teniendo en cuenta que el equipo tan solo suma dos victorias en todo lo que va de 2023. Unos números insostenibles para un candidato a la promoción. Por tanto, la reacción debe ser inmediata, ya no solo para mantener la confianza en el trabajo del actual cuerpo técnico, sino también para evitar que los de arriba continúen distanciándose. Y la primera oportunidad para el Córdoba tendrá lugar este próximo sábado en El Arcángel ante nada menos que el Racing de Ferrol, segundo clasificado del Grupo I.

El despertar definitivo en El Arcángel

Hace ya varias semanas que la liga en la categoría de bronce nacional entró en su segunda mitad de la fase regular. De hecho, apenas restan diez encuentros para que los califas pudieran revertir su delicado contexto actual. Y es que los números refrenden una debacle progresiva. Es más, durante buena parte de la primera vuelta, el equipo se erigió como líder en solitario, y la misma la culminó dentro de las plazas de ascenso. Sin embargo, el avance de las jornadas ha hecho que los de Crespo sigan perdiendo margen, por lo que la comparativa entre la primera y la segunda vuelta resulta realmente considerable.

En lo que respecta a lo jugado hasta ahora en este segundo tramo del campeonato, que comprende el periodo entre el choque ante la UD Sanse y la visita al Algeciras, los cordobesistas tan solo han sumado 8 puntos, con un balance de una victoria, cinco empates y tres derrotas. Así, un botín que le deja como el penúltimo clasificado del grupo, ya que únicamente la Cultural Leonesa, precisamente el club al que ganaron los cordobeses a finales de febrero, ha acumulado menos. Los castellano-leoneses han conseguido 6 puntos, gracias a una victoria y tres empates. En esa zona baja se encuentran igualmente el Badajoz o el Talavera, también con 8, o el Pontevedra (10), todos ellos actualmente en descenso.

Finalmente, en el lado opuesto están el Celta B con 22 y, curiosamente, el Ceuta, que sigue en puestos de caída, pero es uno de los que más crece últimamente con 21 puntos sumados. También el propio Ferrol (19), siguiente rival de los califas, el Deportivo de la Coruña (16) o el San Fernando (15).