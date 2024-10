El Córdoba CF recibe al CD Eldense en una nueva final en El Arcángel

La obligación de vencer es máxima en una categoría tan igualada como es LaLiga Hypermotion, pero los triunfos se pueden compensar si el equipo en cuestión equilibra los resultados que consigue tanto de visitante como de local, pero esto no está siendo la tónica habitual en un Córdoba CF que está logrando los puntos necesarios para alzarse con la permanencia dentro del territorio cordobés, aunque está dejando mucho que desear como foráneo. Esta dinámica se está alargando en el tiempo y hace que los blanquiverdes tengan la obligación de sacar los tres puntos cada dos semanas en El Arcángel, por lo que dichos duelos aumentan su importancia y más aún frente al Eldense este mismo sábado.

Y es que esto podría generar algo de ansiedad y nerviosismo a una plantilla blanquiverde que cayó el pasado miércoles en El Sardinero ante el Racing de Santander en un duelo donde la sensación general es que podría pesar al vestuario, ya no solo por el resultado, sino que por la imagen que dio en unos instantes concretos, sobre todo después del primer tanto de Lago Junior. Ahora bien, el Córdoba CF tiene la oportunidad de dejar estos fantasmas a un lado, con un El Arcángel que ha demostrado ser un fiel aliado a un plantel que ha logrado solventar los tres últimos encuentros disputados sobre este césped con victoria -Deportivo de La Coruña, Racing de Ferrol y FC Cartagena-.

Por otro lado, el técnico Iván Ania volverá a mirar a la enfermería porque no todos los jugadores de su plantilla estarán disponibles para recibir al CD Eldense. Y es que Matías Barboza ha completado las últimas sesiones y podría volver a entrar en una lista en la que no estará Adilson, quien sigue su proceso de recuperación. Asimismo, el Comité de Competición confirmó las sanciones a Álex Sala -acumulación de tarjetas amarillas, un duelo- y a Jacobo -roja directa, dos choques-, por lo que el preparador ovetense tendrá que variar su esquema inicial ante la ausencia de dos futbolistas clave en su once habitual.

En lo que respecta al rival, el CD Eldense llega a El Arcángel después de encajar una dura derrota ante un Real Zaragoza que ahondó en la racha negativa de un conjunto alicantino que no conoce la victoria desde el pasado mes de septiembre, cuando venció, curiosamente a domicilio, al Cádiz CF. Desde entonces, el cuadro de Daniel Ponz han pasado de estar en una situación idílica en la tabla clasificatoria a aventajar en solo dos puntos al descenso, gracias a las derrotas frente al Zaragoza, Éibar y Castellón, haciendo insignificante el punto logrando ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

Por ello, su once inicial podría sufrir una serie de modificaciones en busca de no cargar con demasiados minutos a la plantilla. Aun así y mirando al encuentro del pasado fin de semana ante el Deportivo de La Coruña para tener una idea más clara de lo que puede suceder, el CD Eldense salió a Riazor con un 4-2-3-1, merced a Mackay en portería y una línea de cuatro defensores formada por Martos, Monsalve, Dumic y Gámez. Doble pivote para Álex Bernal y Timor, unido a una zona ofensiva compuesta por Jorquera y Quintana a las bandas, Ortuño de enganche y Godoy como punta de ataque. Todo ello puede variar, pero lo que está claro es que llegará a Córdoba en busca de la redención.