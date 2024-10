Iván Ania: “Parece que solo jugamos finales en El Arcángel”

Un partido que es más importante si cabe después de lo ocurrido el pasado miércoles en El Sardinero. El Córdoba CF recibe al CD Eldense este sábado en El Arcángel con la obligación de conseguir la victoria para, por un lado, demostrar que su nivel deportivo sigue estando a la altura de la zona media de la clasificación de La liga Hypermotion y, por otro, mantener su imbatibilidad como local. Gracias a esto, Iván Ania compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo y explicó que la importancia de este choque reside, en gran parte, en el pobre rendimiento que los suyos han podido sacar lejos del coliseo ribereño.

Por un lado, Ania ha explicado que, en primera instancia, lo más crucial es “recuperar a los jugadores” porque han pasado muy pocas horas desde que se enfundaron las notas en El Sardinero, por lo que el plan semanal varía con respecto a otras semanas. “Trabajar poco porque tienen que llegar lo mejor posible. Ayer viajamos, llegamos a media tarde y ahora tocaba preparar el entrenamiento de hoy, ver el vídeo del rival, y preparar el plan de partido”, ha apuntado.

Un ovetense que ha desgranado a un CD Eldense competitivo tanto fuera de casa como en su propio feudo. “Es un equipo que aprieta alto, pero que se junta si se tiene que juntar. Es un equipo agresivo, tiene un inicio que atrae para jugar lejos y a veces juegan desde atrás. Tiene un buen balón parado, saque de banda largo... No es un equipo recién ascendido y eso le da un plus. Es un equipo que te da la sensación de ser sólido. Tiene los mismos números que nosotros, pero ellos han hecho puntos fuera de casa. Estamos muy similares”.

Aunque lo más importante reside en un club blanquiverde que no está preparado para “jugar miércoles y sábado”, por lo que las bajas de Álex Sala y Jacobo trastocan a un Iván Ania que, por ello, no contemplaba las rotaciones en Santander. “Ahora tenemos dos sancionados. Si hubieran hecho cambios, esas rotaciones me hubieran trastocado los planes”. Ahora, lo importante es ganar este sábado, algo que se ha vuelto habitual en El Arcángel, pero que no como visitante, lo que ha traído problemas. “Es algo que tenemos que cambiar la tendencia. Queremos seguir en esa línea como local, pero sabemos de la dificultad porque tienes que jugar los partidos como local con esa presión. El equipo está respondiendo bien, pero tenemos que quitarnos esa presión porque parece que jugamos solo finales”.

Además, las bajas son claras. Mati puede llegar a la lista final porque ha completado el entrenamiento de este viernes con normalidad y Adilson seguirá tratando de recuperarse lo antes posible. Mientras tanto, Álex Sala vio su quinta amarilla y es algo que desde el club están intentando “controlar” porque hay algunas que “están bien hechas” y otras que son “rigurosas”. Asimismo, Jacobo completa esta lista después de ver la cartulina roja directa por algo que, según él, no dijo. “Haya dicho algo o no, el árbitro es el que manda con lo que redacta y ahora toca que la sanción sea lo menos posible. También me cambió totalmente el planteamiento porque teníamos un cambió preparado. Ya son muchos partidos con los que nos quedamos con un hombre menos y en once partidos nos quedamos con uno menos en cuatro. Nunca lo entrenó esa situación, pero ahora lo tendré que entrenar.

Y es que el principal problema que tiene ahora mismo el Córdoba CF es su rendimiento como visitante y el cuerpo técnico está tratando de analizarlo. “Queremos saber por qué en casa jugamos así y después fuera de casa puedes ir perdiendo 2-0 en diez minutos. Son detalles que tenemos que mirar. También tenemos que ver contra quién nos enfrentamos el miércoles, el líder de Segunda División. El Sardinero es el Bernabéu de Segunda ahora mismo. El nivel de exigencia que tenemos es alto y vamos allí convencidos de qué podíamos ganar. Se dieron situaciones que no aprovechamos pero estamos analizando. No dejamos todo a que ya será en la próxima”, ha culminado.