El Córdoba CF, preso de sus errores en una categoría que no perdona

El Córdoba CF está de vuelta en Segunda División, y la conocida como LaLiga Hypermotion le ha explicado, en apenas un partido, cómo se las gastan en el fútbol profesional. Ya lo avisó el propio Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo, donde remarcó que, en la categoría de plata, de poco sirve lo que hagas entre las áreas si no tienes acierto tanto en tu portería como en la contraria. Pues eso mismo sufrió el conjunto blanquiverde en Anduva, con un partido donde el CD Mirandés saltó en bloque bajo e hizo mucho daño al contragolpe a un conjunto califal débil en área propia, y estéril en área ajena.

Aún así, en la rueda de prensa posterior al duelo, Ania remarcó que se observan “brotes verdes y buenas sensaciones en muchas cosas”, aunque pagaron “caro un error en transición”, encajando así gol en “el único tiro a puerta que tuvo el Mirandés entre los tres palos”. De hecho, el asturiano explicó el desarrollo del partido haciendo un paralelismo con lo visto en la rueda de prensa previa, subrayando que su equipo insistió y tuvo “mucha superioridad con balón”, pero que los locales “defendieron bien el área”, demostrando así a los califas lo mencionado con anterioridad: “En Segunda División, lo que pasa entre área y área, muchas veces, no tiene influencia en el marcador”.

En cuanto al desarrollo del partido, Ania ha destacado cómo su equipo entró “muy bien” al partido, destacando la actuación de un Calderón que generaba peligro cuando conducía y encontraba a Jacobo y Adilson, llegando así a situaciones de finalización varias veces, pero donde les faltó “ese último pase o esa última decisión” para generar “al menos una ocasión”. Por ello, se va con la sensación de que faltó un gol que le diera el punto a su equipo, pero se queda con “la sensación de superioridad” que tuvo el equipo, especialmente en la segunda parte. Y es que, finalmente, los blanquiverdes acabaron con 8 tiros a su favor -por uno de los 'jabatos-, pero tal y como explicó el propio Ania, “lo que define son los goles, ellos han hecho uno y nosotros no hemos sido capaces”.

Por lo tanto, a partir de ahora solo queda aprender y usar esta derrota como experiencia para el futuro, y para ser conscientes de que deben ser “mucho más contundentes” en ciertas acciones, y sabiendo que “el área propia la tienes que defender muy bien, y en la rival tienes que ser eficaz cuando tengas ocasiones e intentar materializarlas”, ya que, para Ania, la Segunda División es “dominar las áreas y los momentos del partido”, en una categoría “muy igualada y difícil” donde “va a estar todo muy disputado e igualado”.

Lapeña: “Sólo queda adaptarnos a la categoría cuanto antes”

A coalición de lo dicho por su entrenador, Adrián Lapeña también siguió un discurso similar en zona mixta, donde remarcó que en Segunda División “o eres definitivo en las áreas o no tienes nada que hacer”, y que a su equipo le pesó “un error en una transición” que no pararon y les acabó costando el partido. Es por ello que tanto él como sus compañeros son conscientes de que “solo queda adaptarnos a la categoría cuanto antes, mejorar este tipo de errores para que no nos cuesten más puntos, e intentar sumar de tres en tres”.

También explicó la jugada del gol bajo su visión, apuntando que todo se origina en una jugada en línea de fondo donde la ofensiva no centra, y el equipo no corta la transición aunque cuenta con varias opciones para hacerlo. Así, cuando parecía que tenían controlado a Urko Izeta, “un pequeño detalle en el que pierdes de vista el balón” acaba con el esférico en su propia portería. Es por ello por lo que remarca que son “errores evitables”, y que deben corregir.

Pese a ello, Lapeña también ha subrayado que Ania les pidió no hacer nada que no hicieran el pasado año, y ello les llevó a ser un “Córdoba reconocible”, en la misma dinámica que el del pasado año, antes de reincidir en que si no se es definitivo en las áreas, les costará puntos. Aún así, también recordó que es el primer partido, y que van a tratar de corregir estos errores ya para el duelo ante el Burgos CF del próximo lunes, en una semana larga que vendrá “bien para trabajar, seguir mejorando y tener las ideas más claras”.