El Córdoba CF y la pesadilla de los lunes en Segunda División

Este tipo de estadísticas son fruto de la casualidad, sobre todo son resultados que finalmente coinciden en un día en concreto, pero lo que es cierto que los números suceden por alguna serie de circunstancias y esta vez unos determinados horarios no sientan del todo bien a los blanquiverdes. Hace unas temporadas, el entorno califal hablaba de que al Córdoba CF no le gustaba jugar a las 12:00 los domingos, después era enfrentarse a los filiales y todo ello se acabó esfumando, aunque la pesadilla de los lunes no ha desaparecido en la disciplina cordobesa desde 1969, tal y como ha recogido el analista Álvaro Vega en su cuenta de Twitter (@laligaennumeros).

Y es que el Córdoba CF jugó por primera vez en un lunes desde hace 55 años. Por aquel entonces, la entidad blanquiverde comenzó a competir en Segunda División después de siete temporadas consecutivas en Primera División, por lo que era el equipo a batir en la categoría de plata. De hecho, estuvo instaurado en la zona noble de la tabla clasificatoria, aunque el Ilicitano le dio un serio correctivo en dicho día. El cuadro local le endosó a la institución blanquiverde un duro 6-1 en un duelo marcado por las expulsiones de Jaén y Rojas en el minuto 36, por lo que los chicos dirigidos por Eizaguirre volvieron a la capital califal con un fuerte varapalo.

Aun así, los blanquiverdes no volvieron a jugar un lunes hasta 41 años después, donde, también en Segunda División, cayó de manera clara ante el Hércules en el Alfonso Rico Pérez, mientras que tampoco consiguió ni un mísero punto ante el Alcorcón una temporada después. Dos cursos naturales después, el Córdoba CF consiguió -¡por fin!- un punto en este día tras alzarse con un empate ante el Murcia en 2012. Desde entonces, la entidad califal ha tenido que esperar 12 años -con dos descensos incluidos- para retornar a una competición que obligue a los equipos a disputar un partido en lunes.

Esta campaña ha sido la viva imagen de lo que es para el Córdoba CF jugar el lunes. Por un lado, los de Iván Ania lograron un digno empate ante el Burgos CF, pero después cayó de manera estrepitosa y merecida frente al Elche CF en el Martínez Valero. Ahora, todo parecía cambiar antes de ayer, donde los blanquiverdes visitaron a una SD Huesca que volvió a dar de su medicina a los cordobeses, logrando un 4-1 para ahondar en una estadística que se ha convertido en pesadilla por los últimos 55 años en El Arcángel.