Ya están aquí: el Córdoba recibe los polos Givova para sus abonados

Todavía no es una realidad pero cada vez más lo parece. Más que nada porque resta trabajo antes de acometer el proceso definitivo. Éste no es otro que el de entrega a los abonados después de meses de espera. Lo cierto es que, al fin, el Córdoba cuenta ya con los polos de Givova prometidos en su día, esto es en la campaña de captación de adhesiones de la presente temporada, a los aficionados que renovaran o adquirieran el carné de la 2020-21. Así lo anuncia la entidad a través de un breve mensaje en sus redes sociales. Pero la recepción de las prendas por parte de los seguidores tiene que demorarse un poco más pues ahora el club interviene para la personalización de cada una de las mismas.

“Por fin han llegado los polos de nuestros abonados”, ha informado el Córdoba en un escueto tweet. “Nos ponemos ya a personalizarlos. Tardaremos lo menos posible”, ha añadido acerca de la situación. No en vano, como ha quedado escrito, la entrega de la ropa a los aficionados con carné no va a ser inmediata. La intención de la entidad es que la entrega no se demore en demasía, sobre todo por la incertidumbre generada durante los últimos meses en relación a este aspecto. “En cuanto los tengamos, os lo haremos saber”, ha concluido el club. En cualquier caso, en esta ocasión sí empiezan a cumplirse las previsiones hechas por el conjunto blanquiverde, que a principios de febrero explicó que el reparto de las prendas se desarrollaría a partir de este mes.

Entonces, el club procuró tranquilizar a los abonados ante la inexistencia de la ropa. Los polos fueron uno de los reclamos utilizados por el Córdoba en su campaña para el actual curso. Se añadió a la oferta de gratuidad en la inscripción de Footters para ver la totalidad de los encuentros del cuadro califal, habida cuenta de que la pandemia de Covid-19 permitía aventurar la imposibilidad de acceder a El Arcángel -no sólo a éste sino a cualquier otro estadio o recinto deportivo-. Aunque las fechas se atrasan otra vez de modo leve, al considerarse casi un mes atrás que los polos llegarían a finales de febrero para en el inicio de marzo arrancar con la entrega a los aficionados. Sea como fuere, el asunto parece al fin encaminado a resolverse favorablemente.