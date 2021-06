El doble reto de Germán Crespo

Un nuevo objetivo por delante. Todo el trabajo tiene su recompensa y más aún cuando se ha desarrollado en un entorno de inestabilidad absoluta. Y es que el Córdoba CF, desde la llegada de Infinity a la cúpula del club, ha tenido hasta tres entrenadores en apenas una temporada. El anterior formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol debido a la irrupción de la Covid-19 en la sociedad española unido a la poca regularidad en cuanto a resultados deportivos se refiere ha hecho que la directiva blanquiverde tomase una serie de decisiones drásticas, haciendo que tanto Juan Sabas como Pablo Alfaro terminasen su vinculación antes de terminar la campaña regular. Tras estos dos técnicos, la entidad califal decidió confiar en un profesional de la casa, siendo Germán Crespo el que dirigió al primer equipo en los tres últimos partidos de la segunda fase. Aunque finalmente no se consiguió el objetivo de mantener la categoría, el granadino mostró un juego más solvente que sus antecesores y le ha valido para mantener el puesto en Segunda RFEF.

Una llegada que fue muy inesperada. Tras no poder clasificarse entre los tres primeros puestos una vez terminada la primera fase después de perder ante el Betis Deportivo en El Arcángel, la directiva blanquiverde decidió ratificar a un Pablo Alfaro que tenía el objetivo de mantener al Córdoba CF entre las dos primeras posiciones de un nuevo subgrupo. Esta clasificación permitía al club andaluz no perder una categoría tras la reestructuración del fútbol modesto por parte del organismo federativo nacional. Aun así, el técnico maño no logró impulsar el vuelo de una plantilla que poco a poco veía cómo se alejaban los primeros puestos de la tabla clasificatoria. Esta tendencia negativa hizo que la dirección deportiva tomase una decisión drástica y cerró la etapa del exfutbolista profesional como entrenador del plantel califal. Gracias a esto, la figura de Germán Crespo sobresalió merced al gran trabajo que estaba haciendo en el filial a lo largo de la segunda parte de la temporada, logrando pelear hasta la última jornada por entrar entre los tres primeros clasificados del Grupo X-B de Tercera División.

Gracias a esto, Germán Crespo tenía en su mano una oportunidad para demostrar su potencial como entrenador y así fue en los tres últimos encuentros del Córdoba CF en una temporada para olvidar. Aun así, el técnico granadino debutó en el banquillo califal ante el Tamaraceite en El Arcángel y, a pesar de que no consiguió la victoria (1-1), cuajó un gran partido donde los jugadores mostraron otro estilo de juego y actitud que a ellos mismos le favorecían. Esta tendencia positiva fue refrendada cuando más lo necesitaba la entidad andaluza. Y es que la primera plantilla visitaba el Municipal de la Línea de la Concepción sabiendo que había alguna que otra posibilidad aún de asaltar la segunda plaza, pero, para ello, los blanquiverdes debían conseguir la victoria como así fue y además arrollando a una Balompédica Linense que fue incapaz de defender las acometidas de los visitantes (0-5). Sin embargo, los chicos dirigidos por Germán Crespo llegaban a la última jornada sin dependiendo de ellos mismos y, a pesar de que doblegaron al Cádiz B (2-1), no adelantaron finalmente al Sevilla Atlético, cayendo a la cuarta categoría del fútbol español.

En cambio y gracias al gran nivel mostrado por el primer plantel a lo largo de las tres últimas jornadas, la directiva del Córdoba CF ha decidido darle continuidad a Germán Crespo en el banquillo blanquiverde. El técnico granadino tendrá toda una pretemporada para planificar y preparar a una nueva plantilla que tendrá el objetivo obligado de subir cuanto antes a Primera RFEF. Debido a esto, Crespo tiene ante sí un doble reto que deberá afrontar de la mejor forma posible y con el fin de demostrar todo el talento que tiene y que ha podido plasmar en el filial califal durante la pasada temporada. Sin embargo, la dirección deportiva sigue trabajando para dotar con todas las armas posibles al ex entrenador de Real Jaén en la cuarta categoría del fútbol español.