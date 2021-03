Ganar y esperar. No queda otra. El Córdoba viaja este domingo (17:00) hasta el Municipal de Santo Domingo para medirse al CD El Ejido en un encuentro más a vida o muerte. Este, además, se enmarca con la necesidad de alcanzar los tres puntos sí o sí, y esperar a que sus adversarios directos no logren el mismo botín, debido a que los últimos resultados han dejado al cuadro blanquiverde en una posición de indefensión, pues ya no depende de sí mismo para colarse entre los tres primeros del subgrupo. Son seis de seis lo que deberán hacer los blanquiverdes si quieren, como mínimo, apurar hasta última hora sus posibilidades de acceder a la fase de ascenso a Segunda División. Como se ha dicho por activa y por pasiva, todo lo que no sea eso se consideraría un rotundo fracaso en la temporada blanquiverde.

Y es que éste no es un domingo cualquiera. Es uno que puede decidir, no solo la campaña actual, sino el devenir del futuro próximo de la entidad, que difícilmente podría sustentarse de nuevo en una categoría alejada del fútbol profesional. Con todo, eso es ficción y lo único real es el propio partido en la localidad almeriense.

A buen seguro, el técnico aragonés deberá mover la coctelera para intentar conseguir un plus más de intensidad que lo que se pudo ver sobre el césped de El Arcángel en el encuentro ante el Real Murcia, en el que los califas apenas pudieron rascar un empate tras adelantarse, además, hasta en dos ocasiones. El juego de estrategia funcionó a la perfección en las filas cordobesistas, aunque ese excelente engranaje sería puntual, ya que el devenir del juego cayó, sin excesiva verticalidad para uno u otro bando, en los pies de los murcianos, que jugaron gran parte del segundo tiempo con un futbolista más, y ni aún así pudieron asediar la meta defendida por Edu Frías.

El tiempo pasa y la necesidad aprieta, por lo que es el momento de que aparezca la mejor versión del Córdoba. Nadie duda que en ese propósito tendrá que tener un papel protagonista Javi Flores, cuya participación ha sido completamente irregular durante las últimas jornadas debido a molestias físicas. Sin embargo, dado el momento que atraviesa el equipo, su participación se antoja fundamental, pues ya se comprobó en el choque ante el Linares que es capaz de cambiar radicalmente la cara del partido con su presencia.

Y es que Alfaro se verá obligado sí o sí a realizar, como mínimo, una modificación en el frente de ataque, dado que Carlos Valverde no podrá ser de la partida al ser expulsado en el encuentro frente a los levantinos. El mencionado centrocampoista cordobés podría ser su sustituto, aunque ahí también se postulan futbolistas como Moutinho o De las Cuevas, para hacer más similar el esquema.

Todo ante un cuadro almeriense que está prácticamente desahuciado de los puestos altos y que peleará por la permanencia en la categoría. Ya en la ida el Córdoba protagonizó su mayor exhibición de la temporada, con un rotundo 4-0, y ahora visitará a un club que, a día de hoy, es el segundo menos goleador del subgrupo B (de hecho, sus máximos anotadores son los centrales Zubiri y Cristian Moreno). Lo cierto es que la llegada de Alcoy al banquillo le dio otro aire al equipo, encadenando cinco partidos sin conocer la derrota antes de perder la semana pasada ante el Linares. Con todo, no podrán contar con su capitán, Cristian Moreno, así como con Toni Arranz, que sigue confinado por la Covid-19.