El Córdoba CF y los ecos de un desgaste “mental”

No todo lo que sucede sobre el césped tiene que ver con las capacidades deportivas o la inoperancia mecánica. En el deporte intervienen una variedad de aspectos que influyen directamente con el rendimiento, ya sea en una disciplina colectiva o individual. Por ello, no es de extrañar que, en el caso del balompié, un equipo pueda empezar una temporada como uno de los mejores clubes de toda la categoría y en el tramo final sea uno de los peores, simplemente por una cuestión en concreto. Un ejemplo de este suceso ha sido un Córdoba CF que se desmoronó desde el pasado mes de diciembre, cayendo drásticamente del play off e incluso sin conseguir una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey.

El Córdoba CF comenzó la anterior campaña de una manera intratable, siendo un fiel candidato al ascenso directo en el Grupo I de Primera RFEF, pero lo que todo parecía ser un camino de rosas acabó siendo un infierno. Tanto fue así que la unidad que existía en el vestuario se rompió conforme las jornadas seguían pasando, tal y como ha confirmado Antonio Casas a los micrófonos de Canal Sur. El delantero rambleño admitió que fueron los “cuatro o cinco meses peores” de su vida, ya que “teníamos una piña en la primera vuelta que ya no era tan piña en la segunda”. “Los resultados no salían y fuimos el peor equipo de la segunda vuelta y durante la semana, tanto dentro del club como fuera, vives ese momento”.

Ante eso, Casas ha tratado de despegarse un poco del territorio cordobés y ha venido “enchufado” como el resto del equipo, lo que se ha trasladado a las buenas sensaciones generadas en los encuentros ante Ibiza y Real Murcia. Por su parte, el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, aprovechó la valoración del mercado veraniego para hacer un análisis de lo pasado, ya que el técnico Iván Ania alineó a ocho jugadores que estuvieron presentes en aquella drástica temporada. “A veces no vemos lo bueno que tenemos aquí y los vimos en el rendir hasta que llegó un problema que fue más mental y de estado de forma”.

Por otro lado, el dirigente blanquiverde recalcó que siete de los ocho jugadores del curso pasado que han sido titulares para el técnico Iván Ania en estos dos encuentros inaugurales de la Primera RFEF “han tenido propuestas para marchar”, siguiendo con la misma línea de que la calidad se encontraba dentro del club califal. Por tanto, los ecos del pasado siguen estando presentes en un Córdoba CF que quieren regularidad durante la presente temporada, que esta piña que existe en el vestuario perdure hasta el mes de mayo o junio, pero lo que es cierto que en el fútbol todo es imprevisible.