A la expectativa dos semanas después de la caída

Muchas incógnitas y pocas respuestas. La pasada temporada del Córdoba, que significó el descenso a la cuarta categoría del fútbol español, merece que haya consecuencias negativas en la entidad a lo largo de los próximos días. Sin embargo, estas decisiones no terminan de llegar y, aunque el club se aferra a que esta serie de resoluciones tienen que determinarlas la propiedad bahreiní, es cierto que la incertidumbre empieza a ser un problema más. Y es que el equipo cordobés tan solo ha confirmado que el consejero delegado, Javier González Calvo, seguirá al frente de la directiva una temporada más después de conocer el sí de Infinity. Aun así, el dirigente también ha afirmado públicamente que, tras una reunión con los propietarios, tendrá respuestas e ideas más detalladas sobre la siguiente campaña. En cambio y a día de hoy, el Córdoba aún no sabe quién planificará la plantilla, ni quién vestirá la elástica blanquiverde sobre el verde ni quién dirigirá a estos jugadores desde el banquillo de El Arcángel.

En primer lugar y empezando por la punta de la pirámide, Javier González Calvo seguirá al frente de la directiva una temporada más. El consejero delegado confirmó esto, antes del webinar conducido por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y, además, que dará a conocer noticias más detalladas del futuro a corto plazo de la entidad en los próximos días, pero que el club sigue trabajando íntegramente en la siguiente temporada para diseñar la nueva Segunda RFEF. Sin embargo, el dirigente también admitió que diferentes departamentos dentro de la cúpula deberán amoldarse a la nueva situación, incluido el suyo. Esto hace que las oficinas de El Arcángel tengan que reestructurarse después de diseñar unos cimientos bastante extensos a lo largo de la pasada campaña. Asimismo, el Córdoba también tendrá que saber en un futuro no muy lejano aspectos esenciales para recobrar la actividad deportiva, como quién planificará la plantilla en la cuarta categoría del fútbol español.

Y es que aún es una total incógnita quién estará al mando de la dirección deportiva. En su segunda participación consecutiva en Segunda División B, el Córdoba CF tenía un área técnica con tres integrantes de los que Rafa Sánchez ya ha confirmado que estará junto al exblanquiverde Alfonso Serrano en este departamento, pero del Albacete en Primera RFEF. De los dos que restan, Juan Gutiérrez Juanito ya ha mostrado su deseo de seguir siempre y cuando la propiedad bahreiní dé su visto bueno. Ante esta petición, el consejero delegado, Javier González Calvo, ha expresado su total confianza en el ex futbolista profesional del Real Betis y espera que Infinity pueda darle una nueva oportunidad en un futuro no muy lejano en el tiempo. Sin embargo, el que aún no se ha expresado es Miguel Valenzuela. El actual director deportivo de la entidad califal no ha querido decidir aún si seguirá en la directiva cordobesa y está a la espera de lo que pueda decidir un club que tendrá que planificar tanto la plantilla como el técnico a lo largo de las próximas semanas, así como la relación contractual que tiene con ciertos jugadores del primer plantel.

Mientras que las oficinas están llenas de dudas sobre la posible continuidad de cada departamento, tanto jugadores como técnico no sabrán si podrán defender el escudo blanquiverde en la próxima temporada en Primera RFEF. Por parte de los futbolistas y tal como expresó El Día de Córdoba tanto en su edición física como digital, Miguel de las Cuevas es el único integrante de la plantilla, en la actualidad, que ha hecho público su deseo de quedarse en el equipo ribereño. Además, hay tres profesionales que, a pesar de que, en teoría, tienen contrato más allá de este verano, no saben si podrán defender la elástica andaluza sobre el césped. Y es que la directiva entiende que el contrato de Javi Flores, Willy y Edu Frías no es válido si el equipo compite en esta Segunda RFEF, por lo que habría que renegociarlos. Por su parte, Isaac Becerra, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Darren Sidoel, el propio De las Cuevas, Moutinho, Carlos Valverde y Piovaccari terminan su relación contractual con el Córdoba este mismo verano. Gracias a esto, la próxima dirección deportiva tendrá un duro trabajo por delante para planificar una plantilla, además de incorporar a un entrenador de garantías o darle continuidad al técnico Germán Crespo, que tendrá que dar un nivel extraordinario en la cuarta categoría del fútbol español.