Aún pendiente de Baréin

La tónica es la misma y los nervios empiezan a aflorar. Los equipos que componen las categorías más modestas del fútbol español ya están planificando la próxima temporada tras el año atípico originado por la Covid-19. De hecho, estos clubes intentan confeccionar lo antes posible sus respectivas plantillas con el fin de tener las mayores posibilidades para conseguir los objetivos propuestos. Uno de estos planteles que, a priori, debería comandar su grupo durante el siguiente curso es el Córdoba CF, aunque la incertidumbre reina el entorno cordobesista. Y es que la directiva blanquiverde sigue esperando una respuesta por parte de una entidad bareiní que tiene que decidir en los próximos días un presupuesto entre las tres opciones que mandaron desde la capital andaluza. Esta resolución desbloquearía muchas vías que se encuentran abiertas en la actualidad. Una de ellas es la posible no continuidad tanto de Javier González Calvo como de Adrián Fernández.

Y es que el consejero delegado está a la espera de que Infinity reafirme su papel al frente del club cordobés. La propiedad de Oriente Medio, tras los pésimos resultados a nivel deportivo de la primera plantilla, está meditando que González Calvo pase a un segundo plano, siendo inevitable la figura de un nuevo director general -un puesto hasta ahora desconocido en la cúpula califal-. Gracias a esto, el actual dirigente del Rayo Vallecano, Luis Yañez, es el mejor colocado para aterrizar en Córdoba, aunque el play off por subir a Primera División, donde se encuentra el conjunto rayista, es el principal contratiempo a día de hoy. El conjunto dirigido por Andoni Iraola está peleando en la actualidad por ascender a la máxima categoría del fútbol español, aunque para ello deberá vencer en la promoción a un Girona que mantiene el factor campo para el segundo partido que se disputará el domingo 20 de junio en el Estadio Municipal de Montilivi. Una serie de problemas que le está costando al Córdoba CF mucho tiempo a la hora de planificar una plantilla que sufrirá multitud de bajas en los próximos días.

La relación contractual de la primera plantilla blanquiverde es una total incógnita, con tan solo once futbolistas con contrato en vigor de los 23 que componían el plantel antes de finalizar la temporada regular -de los cuales dos, Javi Flores y Edu Frías, siguen en duda porque, según la directiva califa, su vinculación no contempla que el Córdoba CF dispute la cuarta categoría del fútbol español-. Por ello, la dirección deportiva tendrá un duro trabajo cuando se instale en las oficinas de El Arcángel porque sí, la entidad califal aún no sabe quién será el encargado de planificar el plantel que intentará lograr el ascenso a Primera RFEF. Tras la salida de Miguel Valenzuela y Rafa Sánchez, Juan Gutiérrez Juanito se ha quedado solo al frente de este departamento, aunque su continuidad tampoco está asegurada, siendo David Vizcaíno el mejor colocado para ocupar su puesto. Además de elegir qué futbolistas vestirán la elástica andaluza, esta área técnica también tiene que decidir sobre quién dirigirá a los jugadores desde el banquillo del feudo ribereño. Germán Crespo tiene sobre la mesa una oferta del Recreativo de Huelva, pero está a la espera de lo que suceda en el seno de un Córdoba CF que se impacienta conforme los días van pasando.

Tanto es así que la directiva del club blanquiverde, tal y como dijo Javier González Calvo hace unas semanas, baraja un viaje a Baréin para acelerar los trámites y se pueda comenzar a planificar una plantilla que tendrá el duro trabajo de ascender a Primera RFEF. Por otro lado, los problemas extradeportivos siguen surgiendo y ahora la Audiencia ordena la revisión de la venta de la unidad productiva del Córdoba CF SAD. Esto hace que la incertidumbre vuelva a aparecer en el plano judicial tras conocer que hay contratiempos que se han ido solucionando en las anteriores semanas. Tal y como dijo ABC Córdoba, la cúpula blanquiverde está a punto de cerrar un acuerdo con el Grupo Tremón por una Ciudad Deportiva que, al igual que El Arcángel, está sufriendo modificaciones en el césped para adaptarlo a las altas temperaturas que suceden en la capital andaluza durante los meses de verano. Por todo ello, el trabajo en las oficinas del feudo ribereño sigue su curso, aunque no en lo que concierne al apartado deportivo.