El Córdoba CF, con casi todas sus armas para Montilla

Un entrenamiento que sirve para demostrar las ganas y la ambición de la plantilla blanquiverde tras el parón navideño. No han sido excesivos los días de vacaciones que ha disfrutado la escuadra del Córdoba CF de vacaciones, pero los justos para recobrar la energía necesaria en busca de encarar nuevamente el tramo liguero durante el próximo mes de enero, comenzando con ese doble enfrentamiento como local que tendrá frente a Real Madrid Castilla e Intercity, que servirá, además, para cerrar la primera vuelta del campeonato regular. Aun así, debe existir una preparación previa y para ello Iván Ania ha propuesto una semana con intensidad y carga de trabajo que comenzó durante la jornada del martes y que ha proseguido este mismo miércoles.

Por su parte, el técnico ovetense ha diseñado una cita con doble sesión, en busca de aclimatar los cuerpos de los futbolistas después de una semana sin pisar un terreno de juego. De hecho y durante el martes, los jugadores del Córdoba CF comenzaron el trabajo con un suave entrenamiento de carrera continua y ejercicios de gimnasio, aunque esto se ha olvidado este miércoles, cuando el balón ha sido el principal protagonista. Tanto fue así que la escuadra blanquiverde han realizado actividades de posesión, pero también ha tenido su espacio la finalización antes de terminar con varios partidos a espacio y equipos reducidos.

Aunque lo más importante es quiénes integraban dicho grupo después de la primera sesión semanal donde la intensidad no era el principal protagonista. Es por ello que el técnico Iván Ania ha podido contar con casi la totalidad de la plantilla, a excepción de Dragisa Gudelj, incluso con la participación de Paco Fernández, Mati, Óscar Jiménez -del filial- y Edu -del juvenil-, pero Álex Sala y Alberto Toril no finalizaron la última parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Por tanto, el trabajo proseguirá durante la sesión vespertina de este jueves con la mirada puesta en aglutinar minutos de calidad ante el Montilla CF.