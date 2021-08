Carlos Marín: "Tengo ganas de hacer que sea un gran año"

El turno de presentaciones en el Córdoba va llegando a su fin. Prácticamente todos los fichajes han sido presentados en sociedad y las del día de hoy han sido el comienzo de la última semana de ellas. A diferencia del resto, realizadas en la sala de prensa del estadio del Arcángel, esta tuvo lugar en la sede de la correduría de seguros Grupo Pacc, habitual patrocinador del club y que habilitó un espacio para que los porteros incorporados, tanto Felipe Ramos como Carlos Marín, tuvieran su primera toma de contacto con la prensa.

El segundo en el turno fue Carlos Marín, anteriormente presentado por su valedor para llegar al Córdoba CF, Juanito. El cancerbero almeriense llega procedente del Betis y se mostró "muy contento de haber llegado a este club, vengo con toda la ilusión del mundo, he venido para seguir creciendo. Tengo ganas de mejorar y de hacer que sea un gran año, la competencia será sana en beneficio del equipo siempre".

Tras unas lesiones continuadas en pretemporada, las cuales le han impedido ser habitual en los onces de Germán Crespo, Marín reveló que ya está recuperado de esos problemas en el cuádriceps y que estará a plena disposición del entrenador blanquiverde antes del debut ante el Xerez Deportivo. Si bien no quiso definirse como jugador bajo los palos, sí afirmó que "me dedico a entrenar para dar la mejor versión el fin de semana. Si el míster decide que debo jugar, serán los aficionados los que me definan como portero". El domingo en Jerez, Crespo tendrá ante sí su primera probatura de garantías para elegir al guardián de la meta.