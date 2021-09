Por el camino correcto

El camino sigue su curso y los que no se mantengan en la parte alta pueden perderse por el sendero. La nueva Segunda RFEF, lejos de ser el formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol para la última edición de la Segunda División B, será una carrera de fondo para todos los equipos implicados en la categoría. Por ello, los clubes buscan una regularidad óptima en los resultados, dejando a un lado los posibles traspiés que se pueden cometer y que incluso se pueden alargar con el tiempo. Gracias a esto, el Córdoba ha estado muy mentalizado en este sentido, ya que fue uno de los hándicaps por el que el conjunto blanquiverde bajó una división a lo largo de la temporada pasada. De hecho, los chicos de Germán Crespo viajarán a Coria después de vencer los dos primeros encuentros ligueros y siendo muy solventes tanto a nivel defensivo como ofensivo.

El Córdoba comenzó su particular curso regular después de una temporada donde los blanquiverdes no consiguieron la regularidad necesaria para conseguir el objetivo, que no era otro que volver al fútbol profesional lo antes posible. Aun así, el gran trabajo realizado por todos los estamentos del club ha logrado que la primera plantilla esté rindiendo desde el primer momento en la cuarta categoría del fútbol español. Los de Germán Crespo empezaron la nueva Segunda RFEF en un duro enfrentamiento ante un Xerez Deportivo que se adelantó en el marcador, pero los califas fueron un auténtico rodillo y vencieron ampliamente en Chapín. Aun así, esta tendencia positiva se tenía que mantener en el tiempo y el Cádiz B amenazaba a un cuadro cordobés que no le importó el rival que pisó el césped de El Arcángel, consiguiendo nuevamente un triunfo contundente. En la actualidad, el Coria tiene la meta de parar la dinámica de unos andaluces que tendrá una serie de bajas sensibles para este encuentro.

De hecho, la enfermería no termina de vaciarse y, una semana más, Carlos Marín, Álex Meléndez, Viedma y Samu Delgado no podrán vestirse de corto nuevamente. Sin embargo, estos no son los únicos que se perderán el enfrentamiento ante el Coria por un contratiempo físico, ya que Javi Flores no se ha recuperado de sus molestias en el sóleo y no podrá viajar con el resto de sus compañeros. Asimismo, el técnico Germán Crespo ha tenido que hacer un descarte más y el elegido ha sido Ricardo Visus, como sucedió ante el Cádiz B y acumula tres jornadas sin ser convocado. El canterano del Real Betis Balompié no defenderá la elástica califal por el momento, cosa que tendrá la opción de hacer Julio Iglesias tras estrenarse en la convocatoria por primera vez en lo que va de temporada. Gracias a esto, el técnico nazarí ha decidido que defienda la elástica blanquiverde en tierras extremeñas Felipe Ramos, José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Willy Ledesma, Luismi Redondo, Miguel de las Cuevas, Omar Perdomo, Bernardo Cruz, José Alonso, Álex Bernal, Carlos Puga, José Cruz, Simo, Adrián Fuentes, Antonio Casas, Julio Iglesias y Jaylan Hankins.

Por su parte, el conjunto extremeño no ha podido empezar de mejor manera su andadura en la Segunda RFEF. Y es que el Coria ha sumado todos los puntos posibles en sus dos encuentros ante Antequera y San Roque de Lepe. Frente a los primeros, los caurienses vencieron por un contundente 2-0, aunque es necesario remarcar, tal y como lo subraya este periódico en su análisis sobre el principal rival del Córdoba este fin de semana, que el Antequera jugó durante más de treinta minutos con dos jugadores menos por las expulsiones de Juanjo y de Michael Conejero. En su segundo partido de temporada, los de Cáceres visitaron tierras onubenses, donde vencieron por 1-2 tras dos goles en propia puerta de Joel Rydstrand. Aun así, el cuadro blanquiverde no se puede relajar, y la visita al Municipal La Isla supondrá un reto al que el conjunto blanquiverde tendrá que adaptarse. Las dimensiones y el terreno de juego no favorecerán al estilo de juego de los califas que, además, tendrán que prestar especial atención al balón parado y al juego aéreo en general de toda la plantilla cacereña.

En cuanto a su plantilla, la dirección deportiva del Coria realizó hasta 13 movimientos en este mercado veraniego. El cuadro dirigido por Rai Rosa renovó prácticamente todas las líneas ante el reto de lograr la permanencia en su primera temporada en la Segunda RFEF. Habrá que prestar especial atención a su lateral zurdo, Patxi Dávila, que se incorporó este verano al conjunto y que es el máximo -y único- anotador de los cacereños con dos tantos. Un equipo muy trabajado que está compuesto por Álex Hernández, Diego Mirón, Carlos García, Juanjo Chavalés, Mahíllo, Patxi Dávila, Pedro, Pedro Toro, Rubén Alegre, Álex Hernández, Álvaro, Deco, Erik Aguado, Mancha, Oliveira, Pino, Sergio Gómez, Adil, Chema Martín, Iván, Platero y Santi Luque. Dicha plantilla intentará dar un golpe de efecto a la categoría y vencer al Córdoba, principal favorito del grupo.