Este es el calendario que le espera al Córdoba CF y a sus rivales más directos

El barco comienza a zarpar, pero todo depende de los resultados en los próximos encuentros para que su rumbo no se desvíe ni un ápice. La tendencia en el entorno blanquiverde es esa, la plena confianza en un Córdoba CF que ha mostrado que es capaz de vencer a todos los equipos que componen el Grupo II de Primera RFEF. Y es que la lógica dice que la entidad califal depende de sí mismo porque, de ganar la totalidad de los partidos ascendería de manera directa a Segunda División, pero la lógica dicta que tendrá que ir mirando jornada a jornada los resultados de sus respectivos rivales. Es por ello que Cordópolis te resume los duelos que tendrán los cinco primeros clasificados de aquí al final de temporada donde, mediante un gráfico, se detalla las escuadras en rojo que son los que pelearán a priori por el ascenso directo, mientras que las naranjas por el play off, los azules por la zona media y los verdes por el descenso a Segunda RFEF -todo ello contando su situación actual en la tabla clasificatoria-.

Un calendario variopinto para el CD Castellón

El líder del Grupo II de Primera RFEF quiere asegurar el ascenso directo, aunque las sensaciones no son las mejores posibles después de un mercado invernal más activo de lo deseado. Es por ello que el CD Castellón abrirá las puertas de Castalia hasta en siete ocasiones para recibir a San Fernando, Córdoba CF, Recreativo de Huelva, Recreativo Granada, Melilla, UD Ibiza y Atlético Sanluqueño, mientras que se subirá al autobús para buscar los mejores resultados posibles frente a Alcoyano, Real Madrid Castilla, Intercity, Linares Deportivo, Real Murcia y Algeciras. En total, el conjunto orellut tendrá hasta seis enfrentamientos contra equipos que lucharán por la zona noble de la clasificación en estas trece últimas citas regulares.

El Ibiza y un final de temporada muy duro

Es uno de los principales equipos de toda la Primera RFEF y quien, además, es el referente en cuanto a presupuesto se refiere gracias a su pasado cercano en la categoría profesional del fútbol español. Sin embargo, la duración de su última racha negativa determinará si finalmente será un contendiente a la primera plaza, aunque el final del año será muy duro. El Ibiza recibirá en su césped a Algeciras CF, AD Ceuta, Melilla, Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla y Córdoba CF, mientras que viajará para enfrentarse ante Málaga CF, Real Murcia, San Fernando, Atlético Baleares, Antequera, CD Castellón y Recreativo de Huelva. Por tanto, es el único club que aún debe enfrentarse contra los otro cuatro planteles que, por el momento, se encuentran en ascenso directo o play off.

La oportunidad del Málaga CF

Un equipo que viene de menos a más. El proyecto del Málaga CF era más que rompedor, apostando por su cantera y la juventud por encima de la experiencia, por lo que los inicios han sido más costosos. Sin embargo, el rendimiento mostrado en las últimas jornadas está haciendo que sea un equipo a tener en cuenta para estas últimas trece jornadas. Es por ello que el cuadro boquerón recibirá en La Rosaleda a UD Ibiza, Intercity, Linares Deportivo, AD Ceuta, Real Murcia, AD Mérida y Antequera, mientras que plantará cara como visitante a Atlético Sanluqueño, Algeciras, Atlético de Madrid B, Córdoba CF, Sa Fernando y Real Madrid Castilla.

Una situación complicada para el Recreativo de Huelva

El decano del fútbol español es el que más difícil tiene pelear por el ascenso directo y el que más posibilidades para abandonar los cinco primeros clasificados, pero la remontada ante la AD Ceuta durante el fin de semana pasado le da mucho aire para encarar posiblemente el calendario más fácil de los equipos anteriormente mencionados. Es por ello que el Recreativo de Huelva recibirá en el Colombino al Atlético de Madrid B, AD Mérida, Atlético Baleares, Real Madrid Castilla, Linares Deportivo, Algeciras CF y UD Ibiza, mientras que disputarán los enfrentamientos restantes lejos de territorio onubense ante Real Murcia, Antequera, CD Castellón, Atlético Sanluqueño, Intercity y Recreativo Granada.

El Córdoba CF, uno de los rivales más temidos

No era su principal objetivo a principios de temporada, sino que asegurar el play off con tranquilidad para aspirar al ascenso, pero la actualidad y el buen trabajo realizado le ha hecho ser uno de los aspirantes a desbancar a los dos primeros clasificados. Sin embargo, el calendario no será fácil, sobre todo fuera de casa donde visitará a Antequera, CD Castellón, AD Mérida, Real Madrid Castilla, Intercity, Recreativo Granada y UD Ibiza, mientras que recibirá en El Arcángel a Atlético Baleares, San Fernando, Alcoyano, Málaga CF, Atlético Sanluqueño y Algeciras CF. Aun así, la ilusión del barco blanquiverde sigue más viva que nunca en busca de una promoción directa que es utópica a día de hoy, pero que puede ser realista de aquí a unas jornadas.