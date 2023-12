Bellido, sobre la denuncia de Facua por el estado de El Arcángel: “No somos los usuarios y no podemos hacer inversiones”

Hace unos días se conocía que Facua Córdoba se había dirigido a la Policía Local de la ciudad para denunciar el mal estado de la zona de Tribuna en El Arcángel, donde juega el Córdoba CF, y el riesgo físico que eso supone ante las diversas quejas de los aficionados, según la citada asociación. Así, es de sobra conocida la problemática que hay acumulada en el feudo ribereño, de propiedad municipal y que gestiona el club blanquiverdes desde hace años en situación de precariedad. Así, se sigue trabajando en ese esperado acuerdo para una cesión formal y que regularice lo máximo posible la situación, y que en gran medida vendría a poner fin a esos problemas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido preguntado este viernes precisamente sobre esa cuestión, ante lo cual ha remarcado que “como bien sabéis, somos los propietarios de El Arcángel, pero no somos los usuarios, porque es el Córdoba el que, con una situación de precario, hace de gestor”. Por tanto, “no podemos hacer mejoras porque no somos los usuarios, por lo que no tenemos permitido hacer inversiones mientras que el usuario sea otro”.

Aún así, subraya que el club califa “hace todos los esfuerzos necesarios para tenerlo lo mejor posible”, aunque “lo deseable es lo que ya está bastante avanzado, que es que esa situación se normalice, de forma que el Córdoba CF ya pueda hacer mejores inversiones”.

Y es que “en parte no las hace ahora”, debido a que está “en una situación compleja”, pues “mientras no tenga rigurosidad la situación, las inversiones son un riesgo. Imaginemos, algo que no va a pasar, pero podría pasar en un hipotético caso, que el día de mañana la ciudad decide recuperar el estadio”, por lo que “el Córdoba CF mide mucho las inversiones que hace, lógicamente, mientras que no tenga un entorno seguro de disposición del bien, así que lo que tenemos que hacer es cerrar de una vez por todas ese acuerdo y que esas mejoras se puedan llevar a cabo”.