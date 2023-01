Armando Shashoua: “Vengo con ganas de ganar la liga con el Córdoba CF”

Armando Shashoua ya ha tenido su puesta de largo como blanquiverde. El jugador ha vivido un primer día intenso en el Córdoba CF, con el primer entrenamiento junto al resto de sus nuevos compañeros y posteriormente con la rueda de prensa de presentación, donde ha estado acompañado de Juanito, quien ha querido recalcar que solo iban a tratar preguntas relativas al fichaje, pues, al estar inmersos en el mercado, tienen “muchos fuegos abiertos”. En este sentido, el director deportivo cordobesista ha recalcado que el futbolista, que llega cedido del Ibiza, viene para completar “el medio campo con un jugador creativo, con experiencia en la categoría y en superior categoría”.

Así, Juanito ha hecho hincapié en que comenzó siendo titular en el cuadro ibicenco de Segunda División, aunque “el cambio de entrenador y una lesión que tuvo le hizo salir del equipo”. Sea como sea, ha querido reconocer que el interés viene de largo. “Desde el inicio de temporada nos marcamos el objetivo de firmarlo, pero ese gran año que tuvo en el Baleares hizo que equipos de superior categoría le captaran”, aunque “en el momento en que vimos que se podía dar el fichaje, no nos lo pensamos”, ya que “nos puede ayudar a que el equipo mejore el nivel de juego”.

El propio futbolista ha indicado que viene “con ganas no solo de llegar al play off, sino de ganar la liga”, destacando que el Córdoba CF “es un club muy grande, con una afición que le encanta el fútbol. No es solo nivel top de Segunda, sino de Primera”. Igualmente, se define como “un jugador creativo”, que puede “girar bien con balón”, y tiene “visión de juego, inteligencia”.

De momento, su incorporación se produce a préstamo hasta final de temporada, pero “en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar”, y lo cierto es que quedarse como cordobesista, en caso de ascenso, es “una posibilidad que puede pasar, todo depende de cómo va el Ibiza, cómo va aquí”. Eso sí, “primero hay que ver cómo lo hago los seis meses que estoy aquí”, admite, indicando que está “disponible para el domingo” y que ya han estado “trabajando en el campo y me ha hablado mucho el mister para hablar de táctica”.

Finalmente, Shashoua ha sido preguntado también sobre la incorporación de Canario, con el que coincidió en el equipo balear, el cual es “un jugador con mucha carrera, de nivel muy alto. Me mandó un mensaje y nos vamos a ver esta noche en el hotel”.