Antonio Casas y El Arcángel: un vínculo de élite

Si hay un lastre que lleva afectando al Córdoba CF a lo largo de todo lo que va de curso es su capacidad ofensiva. Con 14 tantos anotados en 12 jornadas, el conjunto blanquiverde se posiciona en una zona media-baja de la tabla, muy cerca a su propio puesto actual en la clasificación. Asimismo, en ese rendimiento también se aprecia notablemente el contraste entre su capacidad en El Arcángel, donde es uno de los los mejores equipos de LaLiga Hypermotion, y su debilidad como visitante, donde aún no sabe lo que es ganar. De hecho, de esos 14 tantos firmados, 11 han llegado en el recinto blanquiverde. Sea como sea, en esa faceta ofensiva, no cabe duda, hay un nombre propio en el plantel de Iván Ania, y este no es otro que el de Antonio Casas, que un curso más se posiciona como el mejor artillero de los cordobesistas.

El delantero rambleño volvió a reencontrarse con el gol el pasado sábado, abriendo la cuenta para los suyos en el enfrentamiento ante el CD Eldense. Un gol que sigue consolidando a Casas como uno de los arietes más efectivos de la categoría de plata, donde está debutando este mismo curso. Así, son cinco ya las dianas que suma el cordobés en su cuenta particular, estando especialmente certero -al igual que el propio Córdoba CF- cuando juega como local. Y es que cuatro de esos cinco goles los ha firmado en El Arcángel, en un idilio de auténtica élite. El atacante se ha convertido en el gran ídolo de la grada califa, siendo el mejor argumento del ataque cordobesista.

Y es que Antonio Casas ha visto puerta frente al Burgos, Racing de Ferrol, Cartagena y el citado choque frente a los de Elda, todos ellos en casa, mientras que también anotó en la visita al Elche. De este modo, el jugador ha escrito su nombre aún más acentuado en la historia de la entidad califa, pues se ha convertido en el tercer máximo artillero de la historia del club en cuanto a jugadores que más goles han firmado en el nuevo estadio de El Arcángel. Según los datos de Álvaro Vega (@laligaennumeros), Casas ocupa el tercer cajón con 26 dianas, únicamente por detrás de Manolín Cuesta (37) y Javi Moreno (31), siguiente objetivo del actual futbolista. Por detrás figuran otros históricos blanquiverdes como De las Cuevas (25), Arteaga (21) y Asen (20).

En este sentido, en la lucha por el pichichi de la Segunda División, el de La Rambla figura en el puesto número ocho, aunque empatado a cinco tantos con el cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno. Eso sí, en cuanto a efectividad como local, el cordobés sí que entra en el top. Es más, en esa pelea no hay quien supere a Casas, que con cuatro tantos en su feudo, mejora los números de prácticamente todos los delanteros de la categoría. Es más, aventaja a Luis Suárez, jugador de la UD Almería, que es el máximo goleador de LaLiga Hypermotion con ocho goles, pero que tan solo ha firmado tres de ellos en su estadio.

El delantero blanquiverde estaría empatado en lo más alto de ese ranking junto a Mario Soberón (seis goles y cuatro como local), del Zaragoza; Panichelli (cinco y cuatro en casa), del Mirandés; Ósca Sielva (cuatro y todos como local), del Huesca; y Fidel (cuatro y todos en su estadio), del Albacete.