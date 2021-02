El atletismo cordobés logra otra colección de medallas autonómicas

Más que intenso es el fin de semana que recién queda atrás. Porque en esta ocasión no son ni una ni dos las competiciones celebradas. Son bastantes más, si se añaden los controles, y tanto a nivel autonómico como nacional. En cualquier caso, el atletismo cordobés vuelve a dar muestra de su potencial. Además, sin importancia de edad o de género. Como dato revelador se halla la acumulación de hasta 28 medallas en los tres campeonatos regionales disputados a lo largo del sábado y el domingo -y a éstas se suman otras cuantas en el panorama español-. Todas las preseas las coleccionan los y las deportistas de la provincia hasta en tres citas: Cross, de invierno de lanzamientos y de pruebas combinadas en pista cubierta.

Los mejores resultados llegaron en el primero de los campeonatos mencionados, el de campo a través -o Cross, precisamente-. También es verdad que existían muchas más posibilidades al haber una categorización mayor. En total fueron 21 los metales de la delegación cordobesa en Mijas, localidad malagueña en la que tuvo lugar el evento. Es cierto que algunas de ellas se las colgaron atletas de otras provincias, si bien como integrantes de clubes cordobeses. A nivel absoluto, la sevillana Cristina Polanco se alzó con la plata y el granadino Pablo Sánchez, con el oro. Ambos militan en el Surco Lucena, mientras que al Trotasierra pertenece Antonio Montero. El lucentino obtuvo el bronce. Por el conjunto de Hornachuelos participaron también los hermanos Ángel y Nicolás Puertas, que acabaron segundo y tercero, respectivamente, en sub 23. Una edad en la que venció María del Mar Marqués, del Trops – Cueva de Nerja.

Aún en categorías inferiores, Marisol Gómez cosechó un bronce en sub 20 y Natalia Ramírez, una plata en sub 16. Las dos corredoras forman parte del Trotasierra. En cuanto a las competiciones de más veteranía, Carmen Gutiérrez subió al primer cajón del podio en Máster 35. En dicha edad logró el bronce Diego de la Fuente, del Surco Lucena. Mientras, el sevillano Manuel Jesús Burgos (Surco Lucena) y el jiennense Agustín Expósito (Trotasierra), se llevaron respectivamente la plata y el bronce en Máster 40. Una categoría por encima, Máster 45, concluyó con un segundo y un tercer puesto, también respectivamente, de Laureano García (Surco Lucena) y José Bueno (Trotasierra). Antonio Serrano (Surco Lucena) se colgó el oro en Máster 50; Ángeles Fernández y Gloria Martín (Trotasierra) se llevaron la plata y el oro en Máster 50 y 55, y finalmente Miguel Ángel Rubio (Los Califas – UCO), el primer trofeo en Máster 60.

Rafael Merchán, doble plata en lanzamientos

El Campeonato de Andalucía de Cross se celebró durante las jornadas del sábado y el domingo. Por el contrario, la competición de invierno de lanzamientos tuvo lugar tan sólo durante el primero de los días. Esta cita la albergó otra localidad diferente, así como otra provincia. En concreto fue Motril, en Granada, donde se desarrolló y donde, además, completó una brillante actuación Rafael Merchán. Porque el deportista del Club Atletismo Cordobés – Córdoba Patrimonio de la Humanidad consiguió hasta dos medallas. Ambas fueron de plata, una en la prueba de peso y otra, en la de disco.

Otros cinco metales en pruebas combinadas

Por si fuera poco con todos los éxitos expuestos, el Campeonato de Andalucía de pruebas combinadas en pista cubierta no dejó de ser fructífero para el atletismo de la provincia. Esta vez la concentración de deportistas se dio de nuevo en Málaga, pero en otro municipio. Fue Antequera la ciudad que acogió durante el sábado y el domingo las competiciones de heptatlón masculino y pentatlón femenino de varias edades -de sub 16 a sénior-. Sea como fuere, cinco metales sumó la delegación cordobesa, con el más valioso de todos logrado por Paula Jordán, del Trotacalles. No en vano, ella se hizo con el oro en sub 16. Mientras, Juan Manuel Herruzo y Elisa López, compañeros de la primera en el club de la capital, alcanzaron el bronce en sub 18 y la plata en sub 23, respectivamente. Tercer lugar ocupó en el cajón de sub 20 Antonio Félix Toril, que milita en el Club Los Califas – UCO. Por último, el gaditano Daniel Sánchez pero miembro del Surco Lucena se colgó la plata en sub 23.