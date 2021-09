El fútbol cordobés define a sus técnicos

Una nueva temporada se presenta para el fútbol base cordobés. De este modo, la maquinaria ya está a pleno rendimiento con el fin de ajustar cada detalle para un nuevo curso deportivo. La sede de la Delegación de Córdoba de la Real Federación Andaluza de Fútbol acogió la presentación de los cuerpos técnicos que estarán al frente de las selecciones provinciales de cara a la campaña 2021-22. Un acto que contó con la presencia de Martín Torralbo, delegado en Córdoba de la RFAF; Manuel Rodríguez, coordinador de las selecciones masculinas; y María Dolores Santiago, coordinadora de las selecciones femeninas.

Tras un curso muy complicado debido a la cancelación de la práctica totalidad de los eventos debido a la Covid-19, la RFAF se pone en marcha para una nueva andadura ilusionante y en la que el propósito ya está fijado en los respectivos Campeonatos de Andalucía. De hecho, una vez que se configuren los técnicos y arranquen las competiciones de clubes, será el momento para que las selecciones inicien su preparación para los torneos autonómicos, que se celebrarán en noviembre. El sub 15 y sub 17 en San Fernando del 18 al 21 de noviembre, mientras que el sub 12 será en Tomares del 25 al 28 de dicho mes.

Así, Torralbo fue el encargado de exponer los nombres de las personas que asumirán los cargos en los distintos equipos provinciales. En lo que respecta a las femeninas, Javi Bermúdez se hará cargo de los equipos sub 15 y 17, mientras que Antonio Carvajal hará lo propio en la sub 12. Por su parte, en la masculinas estarán José Carlos Pérez (cadete), Carmelo González (infantil y benjamín) y Daniel Cabrera (alevín).