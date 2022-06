Córdoba, muy presente en los títulos nacionales de Andalucía

La ciudad de Córdoba siempre ha contado con una prolífica cantera de futbolistas, y este talento, indudablemente, se hace notar en la selección andaluza. Como no podía ser de otra manera, en el fútbol femenino, este talento innato por el deporte también destaca, siendo una de las provincias referencia siempre en este sentido. Ahora, con la conclusión de los campeonatos de España, la selección andaluza ha demostrado su superioridad sobre el resto de los combinados autonómicos del país, proclamándose así, en categoría sub 15 y sub 17, como campeonas de España en la fase de oro y plata respectivamente.

En lo referido a las más jóvenes, la categoría sub 15, el combinado dirigido por Kike Barroso tuvo que imponerse a la selección gallega en la final en una victoria que, finalmente, acabó siendo muy ajustada debido a la pelea y la brega de ambos conjuntos. La cordobesa Alba Cerrato, actualmente en las filas del Sevilla FC y capitana de la selección, se erigió como la gran protagonista gracias a su doblete que, sumado al gol de Carla Aguilar, sirvieron para imponerse a las gallegas y certificarse así como bicampeonas de España. Además de la propia Alba Cerrato, la convocatoria, en lo que a futbolistas cordobesas se refiere, la completaban María Muñoz, del Sevilla, e Inmaculada Almendros y Mar Gómez, del Córdoba CF.

Por otro lado, en lo referido a la selección sub 17, la representación cordobesa es menor, con tan solo dos futbolistas enroladas en el combinado autonómico: Noelia Correro, de la AD La Rambla; y Miriam Díaz, del CD Pozoalbense. Y, de nuevo, tal y como ocurriese con la selección sub15, una cordobesa volvió a ser protagonista. Noelia Correro, en su despedida de la selección andaluza, fue la encargada de abrir el marcador para las suyas ante un combinado balear que no lo pondría nada fácil. Tras el empate al filo del descanso, el partido se vería abocado irremediablemente a la prórroga, un alargue que no serviría para deshacer la igualada que, finalmente, se tendría que decidir en los penaltis. De este modo, tras dos fallos de Islas Baleares desde los 11 metros, Andalucía se proclamaría como campeona de España en la categoría sub 17.

De esta manera, la selección andaluza afianza su dominio en el resto de España en lo que a fútbol base femenino se refiere, venciendo en estas dos categorías y, así, haciendo gala del gran momento de forma que vive el deporte en Andalucía. Las copas de los campeonatos ya viajan hacia Andalucía tras una jornada histórica en Cartagena, en la que dos cordobesas decidieron sus respectivas finales con sendos tantos para la historia de la selección.