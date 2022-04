La ilusión, protagonista: vuelve la Córdoba Handball Cup

Un torneo especial que volverá tras dos años ausente. La Córdoba Handball Cup ya ultima sus preparativos para dar su particular pistoletazo de salida el próximo 10 de abril y se desarrollará hasta el 14, siendo un escaparate para más de 800 niños que intentarán desplegar su mejor balonmano a lo largo de su estancia en territorio califal. Por un lado, el Córdoba de Balonmano, al ser club organizador, será el anfitrión de una competición que aglutinará a 60 clubes de diferentes puntos de la sociedad española y en cuya presentación han asistido Miguel Pardo, presidente del club granate, y Manuel Torrejimeno, presidente del Imdeco, quienes han compartido opiniones y se han mostrado “contentos” por la vuelta de esta mítica e importante cita del mundo del balonmano.

Entretanto, este evento se desarrollará conjuntamente en diez escenarios diferentes: Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre, Instalación Deportiva Municipal (IDM) Fátima, Menéndez Pidal, IDM Fidiana, IDM Fuensanta, IDM Margaritas, IDM Ciudad Jardín, IDM Valdeolleros, Open Arena y Colegio La Salle. Esto significa que siete de las diez pistas sean propiedad de un Imdeco que, en palabras de Manuel Torrejimeno, retoma “las actividades aplazadas en tiempo atrás”. “Es uno de los campeonatos más importantes que hay en España de balonmano base, que es lo que apuesta el Club Balonmano Córdoba. Les felicito por una iniciativa que hace que venga mucha gente de fuera. Tampoco hay que olvidarnos de que este torneo también se denomina Memorial Paco Sierra. Nosotros tenemos que apoyarles en este tipo de eventos”.

Por otro lado, el presidente del Córdoba de Balonmano, Miguel Pardo, se ha mostrado “contento” por la vuelta de esta competición y admite que había incertidumbre en los preparativos. “Después de dos años sin poder celebrarlo por la pandemia, muy contentos de que vuelva la Córdoba Handball Cup y que vuelva con tanta fuerza. En el mes de enero estábamos en plena sexta ola y es verdad que teníamos ciertas dudas sobre cuál iba a ser la respuesta. Estamos en torno de 800 niños y muy contentos de la respuesta”, añade un dirigente que recalca el grado de complicación que ha traído consigo este torneo y agradece la respuesta de un Torrejimeno que también ha subrayado la dificultad que se han encontrado a la hora de organizar las sedes. “Ha sido muy complicado porque se tienen que firmar unos contratos entre Administraciones que no son nada fáciles, pero a veces con empeño y con trabajo se consigue cualquier cosa. Me he tenido que remangar, pero para eso estamos”.

El futuro de la sección femenina y masculina del Córdoba de Balonmano

Mientras tanto, la temporada del Deza CBM terminó con el objetivo de mantener la división más que conseguido, aunque la reestructuración de las categorías por parte de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) han hecho saltar las alarmas sobre su posible continuidad. Sin embargo, Miguel Pardo ha sido certero y apuesta por el futuro de la sección femenina. “Estamos todavía por ver qué va a pasar con la reestructuración de las categorías y esperamos a ver a saber lo que va a hacer la RFEBM, pero ayer estuve con ellas para darle la enhorabuena por conseguir el objetivo y para transmitirle que el proyecto de balonmano femenino, ocurra lo que ocurra con la transformación de las categorías, va a tener continuidad y van a estar al mismo nivel que el masculino”.

Por otro lado, Pardo también ha querido resaltar el trabajo que están haciendo los chicos dirigidos por Jesús Escribano, además de que espera un encuentro esta jornada muy complicado y augura un final de temporada agónico. “Es un partido con un rival que está en los puestos de abajo pero es un histórico del balonmano. Hay que ganarlo por lo civil o por lo criminal. Son dos puntos muy importantes que hay que sumar, aunque tengo claro que hasta la última jornada vamos a estar peleando y lo vamos a pasar mal, pero espero que tenga un final feliz”, culmina.