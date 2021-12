Victoria sufrida para el Ángel Ximénez

El sueño copero que debía continuar para que las sensaciones ligueras pudieran dar un vuelco de 180 grados. La Liga Sacyr Asobal se despidió en este 2021 para el Ángel Ximénez de Puente Genil, aunque aún quedaba un último partido antes de que el cuadro pontano pudiese cerrar definitivamente el año. El conjunto dirigido por Paco Bustos iniciaba su particular ciclo en la presente edición Copa del Rey con la eliminatoria correspondiente a la segunda ronda, en la que entraban los equipos de la División de Honor Plata que superaron el cruce inicial y el resto de la máxima categoría, a excepción del Barça -en calidad de vigente campeón- y el Iberoquinoa Antequera, que ejercerá de anfitrión en la final a ocho que acogerá la localidad malagueña el próximo mes de marzo. El plantel cordobés se ha medido en el Pabellón Municipal Internucleos al Fertiberia Puerto Sagunto en un partido donde el partido de inferior división dio mucha guerra.

Una primera mitad que comenzó tal y como se esperaba, ya que el Ángel Ximénez de Puente Genil arrancó dominando la contienda, siendo superior en ambas áreas y mandando en el marcador en los dos primeros parciales. Sin embargo, el Fertiberia Puerto Sagunto, a pesar de que es un equipo de inferior categoría, no dio un paso atrás y creció con el paso de los minutos, igualando la contienda en el ecuador de la primera mitad y siendo superior al conjunto cordobés. Tanto fue así, que el cuadro local fue maniatando al plantel dirigido por Paco Bustos hasta conseguir una distancia de tres goles en el electrónico. Aun así, la escuadra pontana no dio su brazo a torcer y, aunque se vio sorprendido por este ímpetu, logró reducir la ventaja hasta los dos tantos antes del paso por vestuarios.

El segundo periodo tuvo una tónica totalmente dispar a la vista durante los primeros 30 minutos, ya que el Ángel Ximénez de Puente Genil impuso una marcha más al encuentro, sabiendo que tenía que mejorar su nivel para no quedarse fuera de la Copa del Rey en segunda ronda y ante un equipo de inferior categoría. Por ello, y a pesar de que el Fertibera Puerto Sagunto parecía que podía mantener la distancia en el electrónico, el conjunto pontano igualó la contienda y logró ponerse por delante en el electrónico. Aun así, esto no era suficiente para despegarse en el marcador, haciendo que el choque estuviese totalmente abierto para los últimos minutos. En esta situación, los de Paco Bustos manejaron a la perfección las posesiones, logrando finalmente acceder a la siguiente fase del torneo copero, aunque no sin sufrimiento.