Superado en Ibiza

Nadar para morir en la orilla. El Cajasur CBM visitaba el Polideportivo Insular de Blancadona en Ibiza para dar continuidad al triunfo en el pabellón de Fátima contra el Sporting de Alicante. Sin embargo, se encontró en el feudo celeste a UD Ibiza Handbol que rentabilizó al máximo su producción ofensiva, aunque con una clara nota destacada de los dos arqueros. A pesar de que la escuadra cordobesa opositó a la reacción en la segunda mitad, se quedó a tan sólo un tanto del empate en tierras baleares ante un contrincante que se llevó los dos puntos con claro merecimiento.

Fue un mal inicio del Córdoba de Balonmano y empuje del Ibiza, con actuación brillante -también muy habitual- del guardameta Fernando Torres en distancias cortas, incluso desde la línea de los 7 metros. El cuadro ibicenco aplicó una mayor brillantez en ataque en un partido de pocos goles y el cuadro granate, intentando recortar distancias con portero jugador. El Cajasur, desdibujado en ataque y teniendo una desventaja de tres dianas en el último parcial de la primera parte, dejaba todo a la segunda media hora de encuentro, ya que la UD Ibiza fue netamente superior en la primera, aunque con amplio protagonismo de los porteros.

Tras el descanso y sin un juego brillante, el conjunto cordobés se acercaba en el electrónico cercano al minuto 40 de partido, aprovechando la superioridad numérica sobre el UD Ibiza y dejando la ventaja en dos tantos. A pesar del dominio celeste, los de Jesús Escribano no se desenganchaban del electrónico a pesar del buen hacer de los locales con hombres como Bernárdez o Ander Iriarte. Las internadas de Juanlu Moyano y las relevantes intervenciones de Fernando Torres bajo los palos hicieron que llegara a los últimos 8 minutos con serias opciones de recuperar una ventaja en el marcador que no mantenían desde los primeros compases del partido. La exclusión de Fernando Torres a falta de minuto y medio, además, obligó a un jugador de campo a ponerse bajo los palos, mermando las capacidades ofensivas en el tramo decisivo del partido. A pesar de la reacción con carácter del Córdoba de Balonmano, la precipitación en el perímetro del área rival condenó a los califas, que se fueron de vacío por poca diferencia en un encuentro donde, a pesar de ser inferiores, no cejaron en su empeño de sacar puntos de su visita a Ibiza.