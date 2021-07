El Adesal continúa con su reconstrucción

Aunque lo hace poco a poco, avanza. El desafío es más complicado de lo que parece. Por mucho que sea uno de los clubes de primer rango a nivel teórico, la temporada no le va a resultar sencilla. Tras su aventura en Guerreras Iberdrola, el Adesal regresa, y no es su deseo, a División de Honor Plata. Ocurre tras un cruel descenso en un curso realmente complejo -al igual que atípico-. Sin embargo, su cartel de recién llegado de la máxima categoría no sirve de nada en la pista. No en vano, en la cancha manda el juego. Lo cierto es que, más allá de estos apuntes, el conjunto de La Fuensanta mira a la nueva campaña con cierta ambición, si bien con prudencia. Básicamente, lo último, porque atraviesa un período de reconstrucción.

La situación económica es difícil, como suele suceder, pero el club trata de rehacerse para dar forma a la plantilla más competitiva posible. Todo, por cierto, con un histórico dueto cordobés en División de Honor Plata tras el ascenso del Deza CBM. Pero aquí lo relevante es el proceso de remodelación que vive la entidad presidida por Francisco Castillo, que en las últimas fechas sumó a su proyecto a dos nuevas jugadoras. Son la brasileña Agda Pereira y la catalana Aina Fernández, aunque sus incorporaciones aún no son oficiales. Porque el club de La Fuensanta no realizó los pertinentes anuncios. Las contrataciones las dio a conocer Diario Córdoba en días anteriores y así permitió conocer los pasos más recientes en la reforma del equipo.

Como punto de partida de la reconfiguración del proyecto, el Adesal comunicó la salida de hasta ocho jugadoras de la anterior temporada. Una de ellas se conocía de tiempo antes pues el nuevo club de su integrante informó del fichaje. Era Agus López, que la próxima temporada compite en Francia con el Tolón. A ella se sumaron unos meses después Amanda Valero, Gleinys Reyes, Malena Guerisoli, Andrea Roda, Maura Álvarez, Anda Chelaru y Armina Isic. Tras una operación salida tan amplia, el cuadro cordobés sólo anunció una renovación. Fue la de Lucía Vacas, que curiosamente fue protagonista final de la campaña 2020-21. Ella tuvo el balón de la permanencia, pero su disparo terminó en la madera en un desenlace tan duro como injusto. Por tanto, queda por ver qué sucede con otras referentes como Ángela Ruiz.

Pero las últimas novedades fueron precisamente las referidas. El Adesal se hizo con los servicios de Agda Pereira, central brasileña de 31 años que llega procedente del Concordia de su país. La primera línea está llamada a ser un refuerzo de calidad para el equipo en la que va a ser su primera aventura en España. En su hoja de servicios se cuentan, por ejemplo, una tercera plaza en el Mundial de clubes o los tres títulos de liga de su nación, así como una Copa. Un tiempo después, esto ya el viernes, Diario Córdoba informó de la contratación de Aina Fernández, lateral de 22 años que recala en La Fuensanta tras su paso por el Salud Tenerife. La joven jugadora también militó en el Granollers, entidad en la que se formó, y el Elche.

Dichos fichajes, a todo esto, no fueron los primeros del Adesal, que antes se hizo con los servicios de Sol Ceballos y Ciris García. En estos casos sí hubo anuncios oficiales. La primera es una portera hispano argentina que en la temporada 2020-21 defendió los intereses del Uneatlántico Pereda en Guerreras Iberdrola. Mientras, la segunda se desenvuelve en el pivote y es internacional por Puerto Rico, su país natal. De esta forma, hasta donde se sabe, el club de La Fuensanta tiene cinco integrantes en su primer equipo, con el que encara una campaña muy difícil también por otro motivo. Se trata de la reestructuración de sus competiciones que pretende llevar a cabo la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), que va a hacer mucho más complicada la permanencia en la segunda categoría femenina.