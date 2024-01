Los cordobeses de EBA, ante un novedoso escenario competitivo

Una vez iniciada la segunda vuelta, los objetivos se van disipando de manera más clara para los cordobeses de Liga EBA. La zona noble del Grupo D-B adquirió una emoción mayor tras el desenlace del histórico derbi entre el UCB Camper Eurogaza y el Coto Córdoba CB, que congregó a 2.500 personas en Vista Alegre, y precisamente ese duelo ha obrado una escenario singular dentro de la categoría. En concreto, en lo que a estos dos conjuntos se refiere, ya que a partir de este fin de semana se entra en un entramado competitivo que pone a cada uno ante una novedosa asignatura que afrontar. Por un lado, el cuadro de Rafa Gomáriz, que llegaba al choque con menos presión que los blanquiverdes, encajó su primera derrota de la temporada, por lo que, desde ahora, habrá que ver como reacciona el equipo ante un escenario no sufrido hasta la fecha.

El potencial de un equipo también es cuestión de dinámicas y el UCB pretende que esta caída no afecte en absoluto a los planes de temporada. Sea como sea, los verdinegros se mantienen como la mejor defensa del grupo, además de uno de los mejores ataques, y no cabe duda que su buen hacer durante la primera vuelta les permitirá mantener aún el liderato pase lo que pase este fin de semana. Pero el propósito claro es ganar. Así, los de Gomáriz visitan al City of Badajoz Academy, rival de la parte media-baja de la categoría, ante el que deberán ofrecer de nuevo su mejor versión. Es innegable que, si su rendimiento se acerca a lo visto ante el Coto, habrá pocos adversarios capaces de doblegar su ritmo.

También para el conjunto de Alfredo Gálvez es una nueva dimensión competitiva. En lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que el triunfo en el último segundo ante el gran rival supuso una dosis extra de optimismo de cara a la pelea por el ascenso, que se ha quedado en una sola victoria con respecto al segundo y tres para alcanzar al líder. Y no solo eso, puesto que, aunque a ojos de todos ya eran aspirantes a ese trono, supuso el primer triunfo del curso ante uno de los dos mejores del Grupo D-B, teniendo en cuenta que en la primera vuelta cayeron frente al UCB y al Aljaraque, y sufrieron de lo lindo para vencer al Coria, cuarto clasificado. El próximo rival, además, es el BC Badajoz, que consiguió el triunfo en suelo cordobés en la primera vuelta, por lo que habrá sed de venganza.

Finalmente, el Climanavas Agrometal Peñarroya parece haberse recuperado de las sensibles bajas que sufrió en las últimas semanas del 2023. El club minero doblegó precisamente al citado club pacense en un emocionante choque el pasado fin de semana, lo cual le deja asentado en la zona media de la tabla con un balance neutro de siete victorias y siete derrotas, por lo que ante el Sagrado Cáceres, que está peleando por la permanencia, tendrá una oportunidad de tomar una estadística positiva que de nuevo les permita mirar hacia arriba.