El Pinillo recibe a los mejores andaluces de campo a través

El Circuito de El Pinillo de Almodóvar del Río acoge este próximo sábado 30 de octubre el Campeonato de Andalucía de Campo a Través de clubes (de sub 12 a absoluto), individual (sub 12 y sub 14) y relevos absolutos, que congregará en la localidad cordobesa a cerca de 1.300 atletas llegados desde distintos puntos de la comunidad. Una actividad organizada por el Ayuntamiento del municipio, aunque en la que la colaboración de los voluntarios y asociaciones locales resulta fundamental, como es el caso del Club de Atletismo Cárbula Sport, la Peña Motociclista de Almodóvar, el club Box Hispania y Protección Civil, entre otros. Así, cabe recordar que la entrada al recinto para poder ver la prueba es gratuita.

El concejal de Deportes, Rubén López, aseguró en la presentación de la actividad que por todos los eventos que han organizado en 2021, en plena pandemia, la localidad se ha convertido en todo "un referente provincial y autonómico en la planificación de citas deportivas con todas las garantías de seguridad higiénico-sanitarias necesarias para alcanzar la normalidad, además que contar con una logística y unas instalaciones inmejorables".

"Entre las competiciones que hemos albergado, se encuentra el Campeonato Nacional Máster de Cross, la Media Maratón Córdoba-Almodóvar o el Campeonato de Andalucía Extreme 4x4, entre otros", que “sirven de germen para conseguir una buena cantera de deportistas, y además, repercuten positivamente en el desarrollo socioeconómico de la localidad, como ya hemos observado en numerosas ocasiones", agregó.