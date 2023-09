El olímpico Kevin López confirma su presencia en la Ruta de la Miel

Otro deportista histórico que estará presente en la vigésimo cuarta edición de la Ruta de la Miel, prueba que se celebrará el próximo 22 de octubre en el municipio de Hornachuelos. Después de que hace algunas semanas se oficializara que el internacional Jesús España competirá en dicha prueba, ahora el club Trotasierra, organizador de la cita, ha informado de que la línea de salida seguirá mostrando nombres de auténtico lujo. Y es que en la edición de 2023 también participará el olímpico Kevin López, natural de Lora del Río, aunque residente en Córdoba desde hace varios años. El sevillano dispone de un palmarés envidiable, siendo nueve veces campeón de España entre la pista cubierta y el aire libre, además de haber obtenido varias medallas continentales y haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

López se retiró de la práctica profesional del atletismo en 2022, aunque nunca ha abandonado su pasión. Es por ello que ahora se ha animado a competir en la Ruta de la Miel, que contará con la figura de uno de los mejores mediofondistas de la historia del atletismo español. “Hago atletismo ya por placer, y he elegido la Ruta de la Miel de Hornachuelos, que siempre me han hablado muy bien de ella, que es una carrera muy bonita, un poco larga para mí, pero me apetece mucho debutar en esta etapa diferente del deporte para mí”, afirma el internacional en un vídeo en el que anima a la gente a competir.

Hay que recordar que la prueba cuenta con un recorrido de más de 16 kilómetros para la carrera reina, y ya dispone de un palmarés de excepción. De hecho y durante el curso pasado, el marroquí Mohamed Lansi y la sevillana Carmen Gutiérrez fueron los grandes triunfadores de la competición, seguidos de Antonio Montero y José Luis Dávila en el apartado masculino; mientras que Raquel Hernández y Yolanda Villalba hicieron lo propio en categoría femenina.

Igualmente, la organización ha informado que tan solo quedan por entregar unos 50 dorsales, los cuales se han ampliado ante la alta demanda de participación, de cara a una edición muy especial ya que, además de la presencia de dichos atletas, se batirá de nuevo el récord de participación.