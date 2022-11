Jorge González: “Vine hace tres años a Córdoba y la mejora ha sido bestial”

Una prueba que ha dejado las emociones a flor de piel. La Media Maratón de Córdoba retornaba a las calles de la capital califa y cerca de 6.000 atletas se daban cita en busca de completar un desafío inalcanzable para ellos hace unos años, o bien para batir su marca personal e incluso optando, en algunos casos, a la victoria. Dejando a un lado la polémica que ha surgido con la descalificación de la cubana Yumileydis Mestre, el ganador de la general masculina, Jorge González, atendió a los medios de comunicación escasos minutos después de coronarse como campeón de la trigésimo sexta edición de la Media Maratón de Córdoba y recalcó la mejoría que ha conseguido con respecto a otras ediciones.

Jorge González vence en la Media Maratón de Córdoba

En efecto. El corredor extremeño ya debutó en la Media Maratón de Córdoba en el año 2019 y, según sus palabras, la mejora “ha sido bestial”. “Quería volver este año y venía de Valencia haciendo 1:03:30 y me he encontrado bien. Hasta el kilómetro diez estábamos un grupillo de cuatro o cinco, entre ellos Lansi, Grondona y el cubano. Luego, el otro chico se ha escapado, en el kilómetro diez le he cogido y hemos hecho la carrera hasta el quince o así que he pegado un tirón. Me he encontrado con buenas sensaciones en un tirón que he pegado en una cuesta y me he ido. Hasta el final de meta he ido bajando el ritmo y todo, por lo que he llegado con buenísimas sensaciones”.

Por otro lado, el propio González no se esperaba hacer tan “buena marca” y destaca el viento en contra que sufrió en varias partes del recorrido. “Aunque fuese poco, pero el ir solo, hacía que me lo llevase yo todo y no pensaba correr aquí tanto. Ya te digo que hice 1:08 la última vez y me acordaba de alguna que otra cuesta. No pensaba que fuese posible correr tanto aquí.

Mientras tanto y antes de ser descalificada, Yumileydis Mestre se mostró pletórica por alcanzar un sueño para ella. “En la carrera me sentí muy bien. Salía correr a toda y agradezco a la federación cubana y a Deportes Pineda que fueron los que me invitaron a correr aquí a Córdoba por ganar una carrera anterior. Les agradezco mucho. Gané en Varadero, allí en Cuba, marcando un tiempo de 1:18 y ahora no esperaba este tiempo. Salí a correr a como me saliera. Me sentí muy bien y estoy muy contenta”, apuntó una cubana instantes antes de que descalificaran su participación y proclamasen como ganadora a la gaditana Tamara Pérez.