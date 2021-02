Alberto Ródenas: "Yo firmo el ascenso"

El último, pero no menos importante. El mercado invernal ha acabado siendo prácticamente inexistente durante el mes de enero, como era de esperar. Sin embargo, el nuevo formado de las categorías más modestas propuesto por la Real Federación Española de Fútbol ha hecho que surjan urgencias relevantes en clubes de fútbol que estaban llamados a ser importantes dentro de la Segunda División B, entre ellos el Córdoba. La entidad blanquiverde se ha movido más de lo esperado en los últimos días del mes de enero y ha realizado incorporaciones de nivel, además de alguna que otra baja sorpresa. Aun así, la primera alta llegó justo a tiempo para ir convocada ante el UCAM Murcia, aunque finalmente no acabó debutando. Alberto Ródenas ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel como nuevo jugador blanquiverde. El canterano del Atlético de Madrid ha admitido que era una gran oportunidad venir a Córdoba y que la va a aprovechar. "Según mis características, puedo aportar profundidad, chispa y esa potencia en los espacios", explica el futbolista.

Por su parte, Juan Gutiérrez Juanito ha recalcado las cualidades de Ródenas y asevera que puede ser un hombre que aporte mucho en el tramo final de la primera fase. Asimismo, el director deportivo también ha subrayado la experiencia en Segunda División B que el jugador ha cosechado tanto en el Recreativo de Huelva como en el Rayo Majadahonda. "En Huelva fue muy importante en la segunda vuelta porque aportaba mucho al equipo. De ahí fue al Majadahonda, un equipo con aspiraciones de ascender a Segunda División", por tanto "viene a asumir responsabilidades importantes porque ya tiene experiencia". Además, el ex futbolista profesional ha descrito a Alberto Ródenas como "un jugador muy versátil y que aún puede explotar sus características. Dependerá de sus posibilidades y de que se gane el puesto. Va bien de cabeza y se suma al espacio sin problemas".

Mientras tanto, el canterano colchonero se ha mostrado contento de poder llegar a Córdoba, pero recuerda que el objetivo no es otro que ascender a Segunda División. "Vengo aportar todo lo que tengo, crecer como futbolista y llevar a este club a donde se merece", además de que "según mis características, puedo aportar profundidad, chispa y potencia a los espacios". Un Alberto Ródenas que tenía especial interés por venir al territorio califa. "Tenía muy buenas sensaciones. El Córdoba es un club increíble y llegando aquí tengo incluso mejores. La verdad es que me he llevado una sorpresa muy buena", aunque tendrá muy difícil conseguir minutos debido al buen nivel mostrado por Willy y Piovaccari. "Como a cualquier otro futbolista, la competencia es lo que nos hace crecer. Yo vengo aquí a ganarme el puesto. Sé la competencia que tengo, pero sobre todo quiero aprender".

Y es que el joven jugador tiene muy presente la meta principal de este club y no le importa los méritos individuales. "Yo firmo el ascenso. Los goles son premios que te dan los partidos, pero lo importante es ascender", asume un jugador que alaba la bienvenida y resalta los buenos cimientos que tiene el club a nivel institucional con respecto a Rayo Majadahonda y Recreativo de Huelva. "Son buenos clubes los tres, pero la presión que hay aquí y junto a la estructura, el Córdoba está por encima de los demás". Aun así, Ródenas no llegará con un ritmo de competitivo óptimo debido a una lesión en el aductor al principio de la temporada. "Estuve tres semanas parado y al fin y al cabo son cosas de fútbol. El entrenador optó por otros jugadores y ya está", admite un futbolista que portará finalmente el número 8 de Juanín "Es todo un honor y daré todo por esta camiseta".