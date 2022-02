Ucopoética arranca su décimo aniversario con un seminario de investigación y creación

La Universidad de Córdoba ha presentado este viernes la programación de actividades que realizará Ucopoética. La programación se inicia con el seminario de investigación y creación World and words are burning. The clash of modern’ que reúne a diferentes escritores y poetas a partir de este viernes.

El impulsor y coordinador de Ucopoética, Javier Fernández, ha explicado este viernes parte de las actividades de esta edición. Lo ha hecho, acompañado del coordinador de Ucocultura, Luis Medina, en el centro de la Universidad en la Plaza de la Corredera.

El seminario tendrá lugar los viernes y sábados en UCOCultura y en la Facultad de Filosofía y Letras. En él se podrán disfrutar de múltiples ponencias, lecturas de poemas y encuentros con poetas y escritores consolidados en el sector. Muchos de ellos, participantes del certamen de Ucopoética, como es el caso de Ángelo Néstore, Carmen Pérez o Cristina Rentería.

La programación arranca este mismo viernes con una lectura de poemas y un encuentro con Ángelo Néstore, que tendrá lugar en el Centro UCOCultura a las 20:00 horas.Tras la lectura de este viernes, el sábado 5 de marzo a las 9:30 horas es el turno de Luis Medina, quien presentará su ponencia titulada hacer canción de autor en tiempos de pantallas.

El resto de la programación es la siguiente:

Sábado 12 de marzo, 09:30, Facultad de Filosofía y Letras: Ponencia de Cristina Rentería, Out of the box: Resiliencia y resistencia en la literatura escrita por mujeres en el siglo XXI

Viernes 18 de marzo, 20:00, Centro UCOCultura: Lectura de poemas y encuentro con Gerardo Rodríguez

Sábado 19 de marzo, 09:30, Facultad de Filosofía y Letras: Ponencia de Pablo García Casado: Yo (no solo) es otro. Sujetos ausentes, duales, plurales en la poesía contemporánea.

Viernes 25 de marzo, 20:00, Centro UCOCultura: Lectura de poemas y encuentro con Erika Martínez.

Sábado 26 de marzo, 09:30, Facultad de Filosofía y Letras: Ponencia de Erika Martínez: Poesía y propiedad: lecturas transatlánticas para el siglo XXI

Viernes 1 de abril, 20:00, Centro UCOCultura: Lectura de poemas y encuentro con Vicente Luis Mora

Sábado 2 de abril, 09:30, Facultad de Filosofía y Letras: Ponencia de Vicente Luis Mora: El cambio en la mirada: el escritor extraterritorial

Viernes 13 de mayo, 20:00, Centro UCOCultura: Lectura de poemas y encuentro con Carmen Pérez Cuello.

Además, la Universidad de Córdoba ha presentado este viernes la página web de Ucopoética, alojada en el enlace ucopoetica.com, donde se puede encontrar información variada acerca de las actividades y eventos que se llevarán a cabo. “Es muy intuitiva, a la vez que completa”, comentaba Javier Fernández, poeta y coordinador del proyecto. Fernández, resaltaba la positiva evolución que ha sufrido esta iniciativa cultural en los últimos años. Tal ha sido su envergadura, que ya son considerados el laboratorio poético de la Universidad de Córdoba.

Sobre Ucopoética

Ucopoética es un proyecto cultural que surgió en 2013 en forma de certamen literario, con la intencionalidad de fomentar la creación poética entre los estudiantes de las diferentes universidades públicas de Andalucía. El laboratorio comienza a denominarse de tal forma en 2019, momento en el que la sección cultural reservada a la creación poética de la Universidad de Córdoba se consolida como referente autonómico. Si bien ha ido adquiriendo trascendencia a nivel nacional, ya que este singular proyecto ha logrado cada vez más reconocimiento.

No son pocos los jóvenes que a día de hoy han decidido participar en el certamen UCOpoética celebrado cada año, a través del cual surge el laboratorio poético. El concurso aporta a los participantes la confianza necesaria para que puedan consolidarse como artistas emergentes. Éste ha sido el caso de gran cantidad de los 44 jóvenes poetas que durante 9 ediciones han pasado por el certamen: Estefanía Cabello, María Sánchez, Ángelo Néstore, Markel Hernández, Jorge Villalobos, entre otros.

La iniciativa celebra en 2022 su 10 edición. Los requisitos del concurso siguen siendo similares a los de ediciones pasadas: los participantes deben estar matriculados en algún título impartido por las universidades públicas de Andalucía y no podrá recibir el premio quien ya haya sido galardonado en otra edición.