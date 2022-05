Manuel Luque: “Me definen como el hombre del Renacimiento al que todo le interesa”

El interés por la escritura es un hobby que para algunas personas llega a una edad madura. Algunos curiosos deciden adentrase en el mundo del libro y resulta que les fascina de tal manera que terminan publicando sus propios escritos. Este es el caso del hostelero cordobés Manuel Luque, quien además de regentar un hotel en el casco histórico de la ciudad, haber instaurado varios restaurantes y tener su propia marca de cerveza ha decidido hacerse hueco en el sector editorial con su primer libro —y no el último—‘Historias de un perro flaco’.

PREGUNTA. ¿Qué hay de especial en este libro?

RESPUESTA. El libro está compuesto por relatos cortos que fueron surgiendo con el objetivo de hacer pasar un buen rato a mi hijo antes de una operación. Son relatos muy breves, cada uno lo he escrito en menos de dos horas, pero es cierto que están marcados por un entorno diferente. No obstante, fue la buena aceptación que tuvo el primer relato del libro, ‘saltimbanqui’, lo que propició que siguiera escribiendo.

P. ¿Antes de este libro habías escrito algo?

R. Siempre he escrito pero a nivel personal. Hasta ahora nunca había editado nada a nivel profesional.

P. ¿Cuál es el punto de inflexión en el que decides publicar los relatos?

R. Yo creo que a todo el mundo que le gusta escribir también le gusta que sus allegados lean lo que han escrito. En mi caso, me gusta compartir mis textos con mi familia. Siempre he visto la escritura como un hobby, es la forma que encuentro de evadirme del mundo real. Nunca me había planteado escribir con la finalidad de publicar profesionalmente, pero haber podido publicar este libro ha sido una forma de compartir mis pensamientos y creatividad con la gente.

P. ¿Te planteas seguir escribiendo?

R. Sí, siempre he recurrido a la escritura cuando lo he necesitado y seguiré haciéndolo. Escribir y plasmar tus emociones es algo muy personal y a fin de cuentas lo haces por ti. Cuando te das cuenta de que se te ocurre algo que merece la pena ser escrito te da igual por quien vaya a ser leído y el momento que sea, como si quiere estallar una guerra, solo piensas en ti y en lo que escribes. Tengo varios proyectos más en los que estoy trabajando, aunque necesito tiempo para poder ofrecer al lector un buen trabajo.

P. ¿Qué consideras que tus lectores deberían saber sobre ti?

R. Soy Manuel Luque y mi trayectoria siempre ha estado ligada al mundo de la hostelería. En 1997 me marché a Suiza para formarme en este sector y después a México para continuar adquiriendo experiencia. Tras varios años de dar bandazos por el mundo decidí volver a córdoba para abrir mi propio negocio. En 2003 se hizo realidad mi proyecto de vida a través de la apertura de mi hotel, que es mi vida y mi trabajo. También hago otras cosas como cerveza y mermelada. En general soy una persona que me gusta enterarme de todo. Estoy interesado en una infinidad de cosas, desde la elaboración de productos artesanos como la cerveza hasta el bricolaje. Me gusta construir y destruir, siempre necesito hacer algo que me realice como persona.

P. Si tuvieras que definirte, ¿Qué adjetivos usarías?

R. Como dice un amigo en la carátula del libro, soy un arquetipo del hombre del Renacimiento que quiere saber más acerca de cualquier cosa que pasa por mis manos. La realidad es que soy muy inquieto, extrovertido y cordial.

P. ¿Crees qué tu experiencia internacional te ha ayudado a escribir los relatos?

R. Todas las experiencias que he tenido a los largo de mi vida han contribuido a mi presente de alguna forma. No obstante, haber podido viajar a lugares tan diferentes me ha ayudado especialmente a nivel laboral.

P. ¿Cuál es el motivo de que finalmente hayas decidido asentarte en Córdoba?

R. En la actualidad mi casa está aquí y no me planteo trasladarme. Desde mi percepción puedo decir que en Córdoba se vive muy bien y no necesito nada más. Lo cierto es que a pesar de haber nacido en Sevilla me siento cordobés.

P. Respecto al panorama editorial, ¿Crees qué ha sido propicio contigo?

R. Yo he tenido la suerte de contar con la editorial Todoverso, quienes me han ofrecido muchísimas recomendaciones, tanto a nivel físico y estético del libro como a nivel de contenido, me han informado sobre el número de páginas recomendado o sobre las nuevas actualizaciones de la Rae. La realidad es que al escribir un libro hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Las correcciones son importantes y saber detectar errores en tu propio texto es muy complicado, necesitas la ayuda de alguien que lo haga profesionalmente. Por ello, siempre recomiendo la editorial a todo aquel que escribe. Al final es una inversión que tienes que hacer, aunque yo realmente lo hago porque me lo paso bien. Antes de contactar con esta editorial estuve viendo la edición en digital, pero no terminaba de convencerme. Estas ediciones tienen sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ya que para mi es fundamental el soporte físico de un libro.

P. ¿ Piensas que para otros escritores que están comenzando también es propicio?

R. Pienso que estamos en una época en la que se puede hacer de todo. Cada escritor tendrá sus limitaciones pero es completamente viable, ya que en estos tiempos tenemos la suerte de contar con muchos medios y herramientas para que cualquier persona que quiera pueda sacar adelante su trabajo. Las plataformas digitales ayudan a muchísimo si estás empezando. Sin embargo, creo que para sacar un libro en soporte físico es necesario adentrarse en el mundillo editorial e ir conociendo personas que te puedan orientar.

P. Ahora que has tenido tu primera experiencia editorial, ¿te gustaría abrirte paso en el mundo del libro, profesionalizarte en este sector?

R. Si lo consigo hacer será gratificante. Por el momento estoy trabajando en otro libro de relatos y una novela, la cual requiere un trabajo muy serio de investigación para poder ajustarse a la realidad y ofrecer datos precisos al lector. Ahora mismo mi vida es la suma de muchas cosas y mientras todas me sigan gratificando seguiré adelante con ellas.