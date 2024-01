Sergio de Lope dirigirá a 80 músicos americanos en un concierto de flamenco sinfónico en Nueva York

El músico y compositor cordobés Sergio de Lope abraza un nuevo e importante reto: el poner a 80 músicos norteamericanos a tocar por seguiriyas, tangos o bulerías. Eso es lo que propone Sin Límites, un espectáculo de flamenco sinfónico que, tras haber tocado en varios puntos de España -empezando por su pueblo, Priego de Córdoba-, ahora llevará a Nueva York.

Será en el marco del Flamenco Festival, que alcanza su 23 edición en Nueva York, de nuevo como su sede principal de Estados Unidos, en una cita que va del 1 al 17 de marzo. Así, uno de los conciertos más distintivos de la presente edición será el que ofrezca el músico prieguense.

Tendrá lugar en Centennial Memorial Temple, el próximo 16 de marzo. Allí, Sergio de Lope tomará la batuta del Manhattan Wind Ensemble, una orquesta de vientos fundada en 2007 en la gran manzana. El músico cordobés ha adelantado que, para este concierto, contará con 80 músicos norteamericanos. Además, junto a él estarán el bajista Juanfe Pérez, el percusionista Javier Rabadán, y el cantaor Israel Moro.

Sin límites

Sergio de Lope concibió Sin límites como un “proyecto innovador y revolucionario para el flamenco y la música orquestal”. Se trata de una obra que busca crear música flamenca específicamente para conjuntos de viento, un tipo de conjunto compuesto por instrumentos orquestales de viento y percusión. Además, Sergio busca ir más allá del flamenco tradicional, derribando barreras y llevando este género a nuevos músicos y nuevas audiencias.

El estreno de este espectáculo tuvo lugar en junio de 2023 en Priego de Córdoba. Allí, Sergio de Lope puso a prueba su repertorio junto a la Banda Sinfónica de la Escuela Municipal de Música y Danza de Priego, dirigida por José Pablo Arjona. Con posterioridad, presentó el concierto en Granada, apoyado por la Federación Granadina de Bandas de Música que dirige José Antonio Guerrero González.

María José Llergo y Olga Pericet

Además, otros dos nombres cordobeses estarán en la XXIII edición de Flamenco Festival Nueva York: María José Llergo y Olga Pericet. La cantante y compositora de Pozoblanco ofrecerá un concierto el viernes 15 de marzo en Le Poisson Rouge, que coincide con su gira en los Estados Unidos presentando Ultrabelleza.

Por su parte, la coreógrafa Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018, presentará su espectáculo La Leona en el New York City Center. Será también el 15 de marzo.

Impulsado por el cordobés Miguel Marín, el Flamenco Festival Nueva York tendrá lugar en nueve espacios escénicos de la ciudad de los rascacielos, siendo la mayoría de ellos, como New York City Center, Town Hall, The Public Theatre o Jazz at Lincoln Center auténticos estandartes de la danza y de la música en la ciudad.

Entre el 1 y el 17 de marzo de 2024, casi 130 artistas procedentes de España pasarán por los escenarios de Flamenco Festival Nueva York ofreciendo a su consolidado público lo mejor del baile, el toque y el cante flamenco.

Pero esta imponente representación artística no solo tendrá parada en Nueva York. Otras ciudades como Miami, Los Ángeles, Boston o Chicago podrán disfrutar de la espectacular muestra, acogiendo entre el 29 de febrero y el 16 de marzo, 16 funciones que sumadas a las 22 de Nueva York, componen un total de 38 actuaciones, las de Flamenco Festival 2024.