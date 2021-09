Dentro del rodaje de 'Polar', el homenaje al cine negro francés de Macarena Gómez

La actriz cordobesa Macarena Gómez ha concluido el rodaje en Córdoba de Polar, una película en la que ha dado el salto a la producción y que constituye un homenaje al género negro francés, el polar al que hace referencia el título de la cinta, dirigida por el guionista y realizador Alberto Palma.

"Me costaba encontrar el guión adecuado, el que realmente tuviera la necesidad de contar y pudiera producir, hasta que apareció Polar", señala en un comunicado la actriz cordobesa sobre la película, en la que interpreta a una ex-policía que se enfrenta a una misión muy delicada: encontrar a la actriz Macarena Gómez a cambio de poder recuperar a su hijo.

En este sentido, afirma haberse enfrentado a "uno de los personajes más misteriosos e intensos" de su carrera y, al mismo tiempo, uno de los que más contención le ha exigido.

"Polar es mi primera película como actriz protagonista y en la que asumo la producción por completo: desde la búsqueda del dinero para rodarla hasta la última palabra en la copia final. Es una experiencia completamente nueva donde me he entregado intensamente y en la que he aprendido mucho a marchas forzadas", afirma la intérprete, que define la producción como ejercer de “conseguidora”, aprender a comunicarse con el leguaje adecuado con cada uno de los departamentos técnicos y artísticos y aprender a gestionar el ego de todos. "Incluso el mío", apostilla.

Sobre el rodaje en Córdoba, confiesa que ha sido "una necesidad". "Tenía clarísimo que mi primera producción tenía que tener a Córdoba como testigo: deseo mostrar al mundo la belleza de mi ciudad y el patrimonio artístico y cultural tan rico que tenemos. Toda la vida me he sentido muy orgullosa de mi ciudad y muy querida por mi tierra. Ahora estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido por parte de todas las instituciones y de la ciudadanía. Disfrutarla en pantalla grande, como un personaje más en la historia, va a ser un regalo, un valor añadido a la película", sostiene la actriz.