'Ritos funerarios en Roma': Desiderio Vaquerizo presenta su obra en Tanatorios de Córdoba

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, entre los numerosos actos que realiza Tanatorios de Córdoba, este jueves a las 18:30 se presentará en el auditorio de la sede el libro del catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba Desiderio Vaquerizo Gil Ritos funerarios en Roma, el triunfo de la memoria sobre la muerte.

La presentación, a la que seguirá una conferencia del autor, será con entrada libre hasta completar aforo. Los asistentes recibirán un libro del autor y se realizará una degustación de dulces típicos del día de los Santos.

Ligado al acto, en el auditorio se podrá contemplar una muestra muy significativa de la singular evolución de las urnas funerarias, remontadas a distintas culturas y épocas, que durante tantos siglos han cubierto las necesidades con estos peculiares recipientes.

