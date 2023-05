Rafa Romera presenta 'En el aire': “Dedicarse a la música es bonito, pero da muchos disgustos”

En el barrio cordobés de Ciudad Jardín, el cantante Rafa Romera compuso su primera canción, El niño bueno. Varios años después de esa etapa de estudiante, comienza en Córdoba la gira de su primer disco, En el aire. El cantante de Adamuz comparte en esta entrevista con Cordópolis qué siente al ver la recompensa de todo ese esfuerzo antes de su concierto en Góngora Gran Café el próximo 2 de junio.

“Mi inspiración para este disco ha sido mi trayectoria personal desde que empecé con el ukelele hasta el cambio radical que viví con Operación Triunfo”, explica. Romera asegura que estas canciones salen de la “superficialidad” que vive ahora en Madrid y hablan sobre la naturaleza y los momentos con la familia en el pueblo. “Hay una mezcla de todo”, lo natural y lo artificial, la cercanía de la familia y el tener que estar lejos de ellos.

Su objetivo con esta gira es “darle difusión al disco”. Acompañará esas ocho canciones con otras anteriores y versiones de otros artistas. Además, confirma que estará acompañado de la cantante malagueña Gisela Hidalgo. Habrá sorpresas en todas las ciudades aunque por ahora prefiere mantenerlas en secreto. La gira es “todo en junio, que luego la gente se va a la playa”, bromea sobre las fechas en Córdoba, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona.

El nombre del disco surge de “una serie de factores”, señala Romera, quien no se decidía por el título de ninguna canción para dar nombre al disco. “Es que está todo en el aire”, repetía cuando pensaba en un nombre definitivo. Y de ahí surgió En el aire, que enmarca la atmósfera que ha conseguido crear al escuchar el disco.

Para el artista, todos los proyectos deben tener un color representativo. Para su primer disco se ha decantado por el azul. “Es muy delicado y simboliza la amistad y el buen rollo. Me representa”, destaca. A esto añade que la exigencia con el diseño le ha permitido obtener un mejor resultado en un proyecto tan especial y personal como es su primer disco.

Durante el proceso creativo, asegura que nunca ha dejado su esencia de lado. “Es importante tener un sello para estar cómodo con lo que haces”. Aunque se ha permitido experimentar y fusionarse con otros artistas e idiomas. “Este disco escenifica el cambio y el resurgir”, tras su paso por la academia de Operación Triunfo y el parón que sufrió a causa de la pandemia de Covid-19. “Para mí este disco es empezar de cero”, sentencia.

A principios del mes de mayo publicó el primer avance de En el aire, su colaboración con el grupo cordobés El duende callejero. Se conocieron gracias a sus amigos del pueblo, debido a la cercanía entre El Carpio y Adamuz. “Ellos dieron el boom en Factor X y, por casualidades de la vida, un año después entré en Operación Triunfo”. Tras varias colaboraciones juntos bromea con que lo próximo será “hacer un disco entero”.

Romera se atreve también con el inglés, aunque un inglés peculiar. Su canción Yuma mama cuenta con “un estribillo totalmente inventado”. Una prueba más de que el cantante aún mantiene esa naturalidad con la que se dio a conocer en el concurso. “Al principio tenía un estribillo en inglés, pero pensé que no le pegaba eso”, explica. Así que decidió homenajear aquellos momentos cuando se inventaba el inglés con sus amigos y modificó la letra.

Poniendo la mirada en el pasado, Romera mira con orgullo e ilusión su primer disco, cuyo proceso ha supuesto “varios meses de mucho trabajo”. “Dedicarse a la música es muy bonito, pero da muchos disgustos”, reflexiona en referencia a una profesión con luces y sombras. “La gira y poder cantar en directo es lo más importante para un artista y su público”, afirma Romera, quien se muestra agradecido con todo lo que está consiguiendo.

